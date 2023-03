Turista precipita dal tetto dell’hotel, morto sul colpo dopo un volo di 30 metri: indagini in corso È caduto dal tetto dell’hotel in cui alloggiava, nel quartiere Collatino, dopo essere arrivato a Roma dalla Florida qualche giorno fa: da chiarire la dinamica e le cause di quanto avvenuto.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È caduto dal tetto dell'hotel in cui alloggiava a Roma e, dopo un volo di 30 metri, è morto sul colpo. Così ha perso la vita Javier Francisco Rullan Rubert, turista di 31 anni, nel pomeriggio di lunedì scorso, 27 marzo 2023.

Il ragazzo era arrivato a Roma dalla Florida qualche giorno fae alloggiava nella zona del Collatino, nel quadrante est della capitale, in un albergo di via Claudio Truffi. A far scattare l'allarme sono stati gli impiegati dell'albergo, dopo aver notato il corpo in un lago di sangue verso le 16.30: sul posto sono immediatamente arrivati 118 e forze dell'ordine che, come riporta il Messaggero, hanno subito aperto un'indagine su quanto accaduto.

L'arrivo dei soccorritori

Non appena visto il corpo, gli impiegati dell'hotel hanno allertato i soccorsi. Arrivati sul posto, gli operatori sanitari del personale medico del 118 hanno immediatamente esaminato il corpo: le ferite causate dall'impatto con il suolo sono state letali e non hanno potuto fare niente se non constatare il decesso dell'uomo che, secondo i primi esami, sarebbe morto sul colpo.

Leggi anche Senza tetto trovato privo di vita nella Riserva dell'Aniene: aveva 50 anni

Oltre a loro sul luogo del decesso si sono presentati anche agenti della polizia e il reparto della Scientifica che ha iniziato ad analizzare anche la stanza nella quale alloggiava il 31enne.

Le indagini in corso

Sono state immediatamente aperte le indagini: al momento nessuna ipotesi è esclusa. Potrebbe essersi trattato di un incidente o di un gesto volontario, ma per il momento nella sua stanza non è stato rinvenuto alcun biglietto di addio o oggetto che potesse far pensare alla volontà di compiere un simile gesto. Nel frattempo la stanza, così come anche il tetto dell'albergo da cui è precipitato e il piazzale dove è stato ritrovato, è stata passata in rassegna anche dagli agenti della scientifica.

Presto sarà analizzato anche il cellulare del ragazzo per ricostruire i suoi ultimi contatti e gli ultimi spostamenti. Gli inquirenti stanno inoltre visionando anche le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza dell'hotel, sia quelli che si trovano all'interno dell'albergo che all'esterno, per accertare la presenza di ulteriori persone oltre al 31enne o di eventuali testimoni dello schianto. Oltre ad ascoltare il personale di servizio dell'albergo di turno nel tragico pomeriggio, i poliziotti si metteranno presto in contatto con i parenti dell'uomo per chiarire le sue condizioni psicofisiche e accertare le cause che lo hanno portato alla morte.