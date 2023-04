Turista 82enne si perde per Roma: i poliziotti l’aiutano a ritrovare il gruppo di vacanzieri Lieto fine per una turista 82enne che aveva perso il proprio gruppo crocieristico. I poliziotti l’hanno aiutata a ritrovarlo e hanno scattato una foto ricordo.

A cura di Alessia Rabbai

I poliziotti e la turista che hanno soccorso

Ha perso il suo gruppo di croceristi dopo aver mangiato in un fast-food nel centro storico di Roma. Era agitata e non sapeva dove andare, ma gli agenti della Polizia di Stato l'hanno aiutata a rintracciare i vacanzieri. Protagonista della vicenda accaduta nei giorni scorsi è una turista inglese di ottantadue anni, che aveva smarrito il gruppo di persone insieme alle quali si trovava ed era rimasta sola. La donna molto agitata si è avvicinata ai poliziotti, chiedendogli aiuto in Inglese. In centro impegnati nei quotidiani controlli del territorio c'erano gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio impegnati in via dell'Impresa. Hanno visto arrivare la donna in preda al panico, che diceva loro di essersi persa.

I poliziotti si sono assicurati che stesse bene e l'hanno rassicurata, dicendole che l'avrebbero aiutata a ritrovare il suo gruppo nel minor tempo possibile e che sarebbe tornata presto a godersi la vacanza. Così i poliziotti hanno ascoltato i dettagli del suo racconto e preso i suoi documenti, per cercare di rintracciare i vacanzieri che erano con lei. Hanno ricostruito che era una turista britannica arrivata a Roma proprio quella mattina con una nave da crociera, che sarebbe dovuta restare in città l’intera giornata per un tour turistico tra le bellezze storico-artistiche della Capitale e poi ripartire nel pomeriggio. Tutto a posto fino a quando il gruppo capeggiato dalla guida turistica si è fermato per pranzo in un fast-food in via del Tritone.

La donna prima di ripartire è andata in bagno, ma quando è ne uscita non c'era ormai più nessuno. Così ha iniziato a camminare per le strade di Roma nel tentativo di ritrovare i vacanzieri, purtroppo senza successo. E ha pensato bene di rivolgersi alle forze dell'ordine. Un episodio che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, grazie all'intervento dei polizotti: dopo diversi accertamenti e l'aiuto della capitaneria di porto di Civitavecchia, gli agenti sono riusciti a rintracciare la guida turistica e a riaffidarle la donna. Quest'ultima ha ringraziato i poliziotti e tutti insieme hanno scattato una foto ricordo della giornata.