Trovato uno scheletro umano tra le montagne: è di un soldato tedesco della Seconda Guerra Mondiale Un gruppo di escursionisti che cerca reperti storici per hobby ha trovato uno scheletro umano tra le montagne di Amaseno. Apparterrebbe ad un soldato tedesco, morto durante la Seconda Guerra Mondiale.

A cura di Alessia Rabbai

I resti di uno scheletro umano sono stati trovati tra le montagne di Amaseno, in provincia di Frosinone. Il rinvenimento risale ai giorni scorsi, a notarlo mentre stavano facendo una camminata in località Civitella sono stati degli escursionisti, che hanno avvisato gli Enti competenti. Dai primi accertamenti fatti sulle ossa, anche in relazione al luogo in cui sono state ritrovate, l'ipotesi più probabile è che siano appartenute ad un soldato tedesco e che siano databili al periodo della Seconda Guerra Mondiale. I volontari dell'associazione Metal Detector Amaseno, che per hobby cercano di portare alla luce reperti storici, hanno trovato quelli che sembravano essere dei resti umani. Hanno avvisato i carabinieri, che sono intervenuti sul luogo del ritrovamento con la Stazione di Amaseno, insieme al personale della Soprintendenza ai beni Culturali, all'amministrazione comunale e alla protezione civile.

Le ossa erano insieme a materiale militare

A far ritenere che le ossa ritrovate appartenessero ad uno soldato tedesco morto durante la Seconda Guerra Mondiale è il materiale militare che è stato trovato intorno. Parti di oggetti che hanno fatto subito pensare si trattasse di un militare. I carabinieri condotti dal comandante di Stazione Gabriele Scarpagiunti hanno raggiunto il luogo della segnalazione e contattato il Dipartimento Frosinone e Latina della Soprintendenza Archeologica – Belle Arti e Paesaggio del Lazio Confrontandosi poi con l'amministrazione comunale di Amaseno guidata dal sindaco Ernesto Gerardi e con la protezione civile, la scorsa domenica mattina 16 giugno hanno organizzato sopralluogo nell'area individuata per comprendere capire di cosa si trattasse. Le osse sono state poi rimosse e verranno ulteriormente esaminate.