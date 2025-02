video suggerito

Trovato un uomo svenuto in stazione, aggredito da sconosciuti: ha ferite alla testa, è grave Un uomo è stato trovato alla stazione di Acilia con ferite al volto e alla testa: portato in ospedale in codice rosso, indagano gli agenti del commissariato di Spinaceto.

A cura di Natascia Grbic

Giallo ad Acilia, alla periferia di Roma: un uomo è stato trovato su un vagone del treno alla stazione di Acilia verso le 17 di oggi con ferite al volto e alla testa. La vittima, che si trovava in stato di incoscienza, è stata portata immediatamente all'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118, oltre ai poliziotti del commissariato Spinaceto, che indagano sul caso. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe stato aggredito da qualcuno che poi si è dato alla fuga. Al momento l'identità della vittima è sconosciuta: l'uomo, infatti, non aveva con sé i documenti, e non è stato possibile sapere di chi si trattasse. Al vaglio le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che si spera possano fornire elementi utili alle indagini.

Perché e da chi l'uomo sia stato aggredito, rimane un mistero. L'allarme è stato dato nel pomeriggio di oggi, quando lo sconosciuto è stato visto svenuto in terra, con vistose ferite al volto e alla testa, che hanno fatto pensare al peggio. Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, hanno capito immediatamente la gravità della situazione, e disposto il trasferimento immediato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato preso in carico dai medici che stanno facendo di tutto per far migliorare le sue condizioni di salute.

Le indagini sono partite immediatamente, con gli investigatori che sperano di poter rintracciare i responsabili dell'aggressione nel più breve tempo possibile. Al momento, sembra che nessuno abbia assistito alla scena, e possa fornire indizi utili al caso.