Macabro rinvenimento in viale Palmiro Togliatti: trovato un cadavere

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in viale Togliatti a Roma. L'allarme è scattato la mattina presto di oggi, sabato 14 luglio, nel territorio della periferia Est della Capitale. Non è ancora chiaro a chi appartenga, è in corso l'identificazione. Probabilmente si tratta di un cittadino di nazionalità romena, del quale ancora non è nota l'identità, perché non aveva con sé i documenti. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 8 quando i passanti hanno notato due macchine di servizio dei carabinieri e l'ambulanza all'altezza del civico 728, nei pressi di Edil Togliatti. Poco prima un cittadino che era uscito a fare una passeggiata nelle ore più fresche della giornata ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana e avvicinandosi si è reso conto che si trattava proprio di un uomo a terra, privo di sensi. Subito ha chiesto aiuto, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112.

Si proverà ad identificare l'uomo attraverso le impronte digitali

Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo del rinvenimento i carabinieri della Stazione di Tor Tre Teste, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno ascoltato alcune persone e sono riusciti a risalire ad alcuni conoscenti, per il riconoscimento della salma. Si proverà anche a identificare l'uomo attraverso l'esame delle impronte digitali.

Sul cadavere non ci sono ferite o segni di violenza

Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata, dove si trova a disposizione del medico legale, che effettuerà l'autopsia. Da un primo esame esterno della salma non sono emerse ferite che possano far pensare a un incidente o segni di violenza, l'ipotesi al momento è che si tratti di una morte naturale.