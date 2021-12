Trovato un cadavere nel fiume a Vitinia la Vigilia di Natale: è un 82enne scomparso da casa Tragedia alla Vigilia di Natale a Vitinia, dove un anziano scomparso da casa durante una passeggiata è stato trovato morto in un fiume.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un fiume a Vitinia, nel territorio del IX Municipio di Roma. Il ritrovamento risale al pomeriggio della Vigilia di Natale ed è avvenuto lungo via del Risaro. La vittima è un ottantaduenne, trovato senza vita e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Una tragedia di Natale quella che ha colpito una coppia di anziani: l'uomo era uscito di casa e non aveva più fatto ritorno. A raccontare l'accaduto sua moglie, la quale, non vedendolo più rientrare, si è rivolta ai carabinieri, ai quali ha spiegato che l'ultima volta in cui ha visto il consorte era la mattina del giorno precedente. L'anziano era infatti usicito di casa per andare a fare una passeggiata, come era sua abitudine fare, per mantenersi in salute e trascorrere del tempo nella natura. Ma questa volta è andata diversamente, qualcosa è successo da non farlo più tornare indietro da sua moglie. Nelle ore successive non è tornato a casa dopo pranzo, non aveva il telefonino con sé e la donna non sapeva come contattarlo. Con la paura, purtroppo reale, che gli fosse accaduto qualcosa di brutto, la donna ha denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, che hanno iniziato le ricerche.

Anziano scomparso morto per annegamento

I militari hanno battuto il territorio circostante all'abitazione, ripercorrendo il tragitto che l'uomo era solito fare. La speranza fino all'ultimo istante era di ritrovarlo vivo, ma si è infranta quando nel pomeriggio della Vigillia di Natale il fiume ha svelato il suo corpo esanime. Sul posto per il recupero del corpo hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti per l'identificazione del cadavere. Presente anche il medico legale, per la constatazione della morte, che da un primo esame non ha riscontrato segni di violenza e la morte sarebbe sopraggiunta per annegamento. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita all'obitorio di Tor Vergata, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sulla quale verrà svolta l'autopsia. I risultati degli esami serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il decesso. L'ipotesi è che l'uomo sia rimasto vittima di un incidente, a causa di un malore improvviso o di una caduta accidentale.