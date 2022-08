Trovato in casa corpo di una 74enne romana morta da giorni: era in vacanza in Umbria con il figlio Si trovava in vacanza insieme al figlio nella loro casa di Collazzone, in Umbria: il corpo, ancora sanguinante, è stato trovato in fondo alle scale. Indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

Il suo corpo è stato rinvenuto ieri mattina, sabato 20 agosto, in fondo ad una scalinata: Anna Maria Cuomo, 74enne romana, è morta così, nel silenzio della casa che era appartenuta al suo defunto marito nel centro di Collazzone, comune in provincia di Perugia, dove era solita passare le vacanze estive ogni anno. La segnalazione è arrivata dai parenti romani, preoccupati perché la 74enne aveva smesso di rispondere al telefono: così hanno allertato una vicina e la donna che l'aiutava nelle pulizie di casa. Le due hanno aperto la porta di casa con la loro chiave e hanno rinvenuto il corpo della donna: in casa con lei, però, oltre ad un cagnolino di piccola taglia, anche uno dei figli.

La scoperta del corpo

Come si legge ne il Messaggero, non appena hanno aperto la porta di ingresso le due donne hanno avvertito un forte e cattivo odore. Varcata una porta interna, generalmente aperta, l'hanno vista: il corpo della 74enne, ormai senza vita, si trovava in fondo ad una scalinata, la testa sanguinante e con altro sangue ancora sul pavimento. Chiuso nella sua stanza, hanno trovato il figlio della donna, in stato confusionale: il giovane avrebbe rivelato alle due donne di essersi accorto della caduta fatale tre giorni prima. Da quel momento il ragazzo potrebbe essersi chiuso in camera, forse senza neppure mangiare. Non appena scoperto il corpo, le due hanno immediatamente segnalato il ritrovamento ai carabinieri che sono subito arrivati con i vigili del fuoco.

Le indagini

La morte della donna, forse avvenuta da alcuni giorni, potrebbe essere stata causata da una caduta accidentale. Per fare maggiore chiarezza sulla vicenda, però, il magistrato di turno della procura di Spoleto ha effettuato un sopralluogo nell'abitazione insieme ai carabinieri e al medico legale e ha comunque disposto un'autopsia sul corpo. Soltanto così sarà possibile scoprire la data e l'orario esatto della morte e "ricostruire compiutamente", come riferito dalla Procura, l'esatta dinamica: una volta scoperti questi dati, sarà possibile anche monitorare le persone con cui ha avuto contatti la vittima e i loro movimenti.