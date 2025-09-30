Trovato il cadavere di un uomo nel giardino di un’abitazione a Roma: indagini in corso

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno del giardino di un'abitazione in vicolo di Val Tellina nel quartiere Gianicolense a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 29 settembre. Il corpo apparterrebbe ad un uomo di quarantotto anni. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato coordinati dalla Procura.

Secondo quanto ricostruito finora al momento del ritrovamento del cadavere erano circa le ore 13.40. A dare l'allarme è stato un residente, che ha notato l'uomo riverso a terra privo di sensi e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario. Gli operatori non hanno però purtroppo potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trastevere, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è chiaro al momento se sul corpo siano stati trovati segni di violenza che possano far pensare a un delitto. Le indagini sono a 360 gradi, nessuna pista è esclusa. Diverse le domande alle quali gli inquirenti cercano risposte: perché l'uomo si trovava lì? Com'è morto? Cosa è successo? Non abbiamo conferme sul fatto che il giardino in cui è stato ritrovato fosse quello di casa sua. A domandarsi cosa sia accaduto sono anche i residenti, che ieri hanno sentito le sirene e visto vari mezzi di soccorso al lavoro.

Terminate le verifiche sul posto la salma del quarantottenne è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.