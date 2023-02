“Troppi vincoli e spesso contraddittori”: così è stato annullato il Carnevalone Liberato Gli organizzatori del Carnevalone Liberato hanno fatto sapere che sarebbe stato “impossibile rispettare tutte le condizioni poste, che avrebbero comportato costi per noi insostenibili”.

A cura di Enrico Tata

Troppi vincoli, troppo stringenti, secondo gli organizzatori, e spesso contraddittori. Per rispettare tutte le prescrizioni di carattere sanitario, di sicurezza e di ordine pubblico, i costi di realizzazione dell'evento sarebbero lievitati così tanto da non essere più sostenibili dall'associazione organizzatrice. E così il Carnevalone Liberato, la manifestazione regina di Poggio Mirteto e conosciuta in tutto il Lazio, è stato ufficialmente annullato. A darne notizia, in un post pubblicato su Facebook, è stato il Comune di Poggio Mirteto. Ieri si è svolto un tavolo tecnico presso la questura di Rieti con il sindaco Micarelli, la vicesindaca, gli organizzatori, il questore, l'Ares 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia di finanza. "Questa amministrazione ha dovuto constatare, con grande rammarico, che, per motivi tecnico – organizzativi, il Carnevalone Liberato, tradizionale manifestazione storica – riconosciuta come tale dalla Regione Lazio – non potrà avere luogo domenica 26 febbraio.Vani sono risultati gli sforzi tanto degli organizzatori che delle Istituzioni, non ultimo del Sindaco che si era attivato presso la Protezione Civile Regionale per ottenere il supporto di personale appositamente formato nella gestione di eventi di tale portata. Quanto accaduto deve spingerci, fin da ora, verso un obiettivo condiviso: Carnevalone Liberato 2024", si legge nel post dell'amministrazione comunale.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che sarebbe stato "impossibile rispettare tutte le condizioni poste, che avrebbero comportato costi per noi insostenibili". Rispettare tutte le richieste di carattere sanitario e di sicurezza, sostengono gli organizzatori, avrebbe comportato un costo altissimo, che una piccola associazione non può sostenere: "I molti vincoli oltremodo stringenti e a tratti contraddittori hanno comportato difficoltà di natura non solo economica, ma anche gestionale. Così, invece di dichiarare il falso e far finta di avere tutte le certificazioni necessarie, come si usa fare spesso, abbiamo deciso di annullare l'evento".