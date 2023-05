Troppi rifiuti a Roma, raddoppiano i treni per Amsterdam: ci costerà un milione e mezzo al mese Roma produce troppa immondizia: dopo appena due settimane, raddoppiano i treni verso Amsterdam, dove i rifiuti saranno smaltiti dal termovalorizzatore olandese.

L'accordo fra la municipalizzata dei rifiuti Ama e Amsterdam è stato chiuso da poco più di un mese e già deve essere rivisto: l'immondizia prodotta da Roma è sempre di più e non c'è altro modo di smaltirla se non mandandola nei Paesi Bassi.

L'accordo fra Ama e la capitale olandese prevedeva l'invio in treno di circa 900 tonnellate di rifiuti a settimana, ognuna dal costo di 200 euro, per un totale di circa 180mila euro a settimana. Ma i convogli sono destinati ad aumentare: si stima che le tonnellate inviate nei Paesi Bassi saranno almeno il doppio di quanto previsto. Le tonnellate di rifiuti in viaggio verso Amsterdam, dove saranno smaltite dal termovalorizzatore olandese, saranno 1800 a settimana allo stesso prezzo, 200 euro a tonnellata per un totale di 360mila euro a settimana e poco meno di un milione e mezzo al mese, come riporta la Repubblica.

L'accordo è stato chiuso dalla municipalizzata dei rifiuti romana con il comune di Amsterdam. Ma non solo: contribuisce al piano, interamente pubblico, anche Mercitalia Rail, società del gruppo Ferrovie dello Stato controllata dal Campidoglio.

Il viaggio dei rifiuti a Roma ad Amsterdam

Per arrivare ad essere smaltiti dal termovalortizzatore olandese, i rifiuti romani compiono un viaggio lunghi più di 1600 chilometri che dura tre notti. L'immondizia viaggia su vagoni-conteiner avvolta in balle chiuse appositamente per evitare che i rifiuti vengano persi lungo il percorso. Avvolti da una ecotela bianca, i rifiuti partono ogni venerdì sera. Dopo essere stati raccolti nella capitale, i rifiuti raccolti da Ama raggiungono prima la sede Ama di via dei Romagnoli, ad Ostia. Qui, una volta lavorati e raccolti in balle, vengono trasportati a Civitavecchia e spostati con i muletti all'interno dei vagoni: ogni venerdì sera, i treni partono alla volta dell'Olanda.

Dopo aver risalito lo stivale e attraversato le Alpi, i treni arrivano in Germania e ad Amsterdam dove, nel quartiere di Westeljik Havengebied, i rifiuti saranno smaltiti dal termovalorizzatore olandese.

Nel frattempo, su quello romano, restano polemiche e perplessità: i lavori per il termovalorizzatore a San Palomba sono già iniziati e sono stati affidati ad Acea. Secondo il sindaco Gualtieri Roma dovrebbe riuscire ad avere il proprio entro il 2026: per ora, invece, l'Urbe non ha neppure una discarica su cui contare.