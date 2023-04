Oggi la manifestazione contro il termovalorizzatore a Roma. Schlein: “Ereditiamo scelta già fatta” Oggi a Roma la manifestazione contro il termovalorizzatore. Presenti esponenti dell’alleanza Verdi-Sinistra e del Movimento 5 Stelle. Intanto la segretaria del Pd, Elly Schlein dice: “Ereditiamo una scelta già fatta”.

A cura di Enrico Tata

La questura di Roma ha deciso di spostare la manifestazione contro il termovalorizzatore, in programma per oggi alle 17, da piazza del Campidoglio a piazza Madonna di Loreto, praticamente a piazza Venezia. Questo perché a quell'ora in Campidoglio potrebbero esserci gli ispettori del Bie, che stanno valutando la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030. In piazza ci saranno esponenti dell'alleanza Verdi-Sinistra, che fanno parte della maggioranza che sostiene Roberto Gualtieri, e anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Alla manifestazione dovrebbe partecipare anche Giuseppe Conte.

Schlein sul termovalorizzatore: "Scelta già presa"

Intanto Elly Schlein ha parlato, per la prima volta, del termovalorizzatore di Roma. Durante una conferenza stampa la segretaria nazionale del Partito democratico ha dichiarato: "È una scelta che era stata presa dall'amministrazione di Roma che ha già approvato il piano rifiuti e questo è successo ben prima del congresso e di questa segreteria e non era oggetto del nostro programma alle primarie".

Si tratta, ha spiegato Schlein, di un "dibattito partito dalla fine, dal termovalorizzatore. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su ciò che deve avvenire prima, i principi di un'economia circolare, aumentare la raccolta differenziata, per poi capire con quale impiantistica gestire il residuo. L'amministrazione ha già fatto una sua scelta. Non abbiamo assunto una posizione contro una procedura che è già in corso, ma visto che esistono sensibilità diverse nel Pd, io mi impegno a favore del confronto tra di noi e con gli amministratori".

Quanto agli ordini del giorno e alle mozioni presentate alla Camera dal Movimento 5 Stelle e dall'Alleanza Verdi-Sinistra, la segretaria dem ha dichiarato: "Immagino che voteremo contro gli ordini del giorno sul termovalorizzatore, ma ciò non significa che non continueremo a coltivare il dialogo con le opposizioni su tutti gli altri temi".

Conte al Pd: "Votate con noi contro l'inceneritore"

Ieri il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, aveva chiesto a Schlein di prendere una posizione sulla questione: "Il sindaco Gualtieri ha fatto una piroetta a 360 gradi rispetto a quando era ministro nel Conte2. Ma lui non è in Parlamento, mi auguro che il Partito democratico recuperi la linearità di prima e questa segreteria mi pare ce l'abbia, spero votino il nostro ordine del giorno", le parole dell'ex presidente del Consiglio.