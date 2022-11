Tromba d’aria a Cesano, danni ai tetti delle case e alberi caduti Il maltempo di stanotte ha imperversato su Roma, a Cesano una tromba d’aria ha danneggiato i tetti di alcune case e fatto cadere degli alberi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una tromba d'aria a Cesano stanotte ha danneggiato i tetti di alcune case in via di Colle Febbraro e fatto cadere alcuni alberi in via di Monte Sant Andrea. Il vortice c'è stato intorno alle ore 4 nel territorio del quadrante Nord di Roma. A svegliare i residenti è stato il temporale, accompagnato da forte vento. A confermarlo a Fanpage.it il presidente del XV Municipio Daniele Torquati, che si è recato sul posto per verificare di persona i danni provocati dal maltempo. Via dei Monti di Sant'Andrea stamattina è rimasta chiusa al traffico dei veicoli, per la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per rimuovere gli alberi dalla carreggiata adibita al transito delle auto.

Tromba d'aria a Cesano, bus deviati

Gli alberi caduti a Cesano hanno provocato disagi alla circolazione delle auto private e dei dei mezzi di trasporto pubblico. Roma Mobilità ha informato su Twitter che le linee Roma Tpl 024 e 036 stamattina modificano temporaneamente il percorso per la chiusura di via della Stazione di Cesano. Percorso circolare, non raggiungono il capolinea stazione Cesano/Borgo. Inversione alla fermata stazione Cesano (n.30718). I vigili del fuoco hanno chiuso la strada per la caduta di alberi e interventi sulle linee elettriche.

Maltempo a Roma, pioggia e temporali

Su Roma e Lazio è tornato il maltempo, con piogge e temporali che si sono verificate a partire da stanotte e che continueranno durante la giornata. Per stamattina e nel pomeriggio è prevista ancora pioggia moderata, con schiarite di sera. Nella Capitale il maltempo non ha provocato particolari disagi se non un po' di traffico in più. Le temperature rispetto ai giorni scorsi hanno subito un calo, con massime che non supereranno i 20 gradi. Nel primo pomeriggio di ieri una bomba d'acqua è caduta su Ostia e le strade in meno di un'ora si sono allagate.