Temporale ad Ostia: “Appena un’ora di pioggia e le strade sono allagate” Bomba d’acqua ad Ostia nel primo pomeriggio di oggi: la pioggia allaga le strade e crea disagi alla popolazione per i suoi spostamenti.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "Meteo Lazio"

Mentre tutta la regione Lazio si prepara alla giornata di domani, venerdì 4 novembre 2022, per cui è già stata proclamata l'allerta meteo di colore giallo, nel frattempo nel primo pomeriggio di oggi, ad Ostia, la pioggia è già arrivata ed ha sommerso tutte le strade del quartiere.

La pioggia è arrivata nel primissimo pomeriggio, verso le ore 13.30 e in breve tempo ha reso molto difficile transitare per le vie della zona a causa dei diffusi allagamenti: secondo alcuni rilevamenti effettuati dalla centralina idrografica, come riporta la pagina Facebook Meteo Lazio, sarebbero caduti quasi 50 millimetri di pioggia in circa un'ora e mezza di tempo.

Foto dalla pagina Facebook "Meteo Lazio"

Nello stesso momento, come si vede nella cartina in alto, la stessa situazione con precipitazioni si è verificata anche nella zona dei Castelli Romani, soprattutto a sud di Marino e verso il lago di Bracciano. Si è trattato di rovesci isolati, già attesi per oggi in gran parte della regione Lazio. A pochi chilometri da Ostia, infatti, come ad esempio nella zona di Fregene e Passoscuro, il tempo è rimasto bello, con soltanto qualche nube e il sole ancora alto nel cielo.

Le reazioni della popolazione sui social network

"Un'ora di pioggia e Ostia completamente allagata. E quando dico allagata prendetemi alla lettera", commentano su Twitter. "Avevo lasciato aperta mezza tapparella e ora ho la camera allagata – spiega un'altra persona su Facebook – I gatti sono scappati sopra il divano". E, in tono più severo, qualcuno ammonisce: "Ecco cosa succede quando festeggiate il caldo a novembre".