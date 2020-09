L'emergenza coronavirus irrompe nel tribunale di Roma dove, secondo quanto riportato dall'agenzia AGI diversi dipendenti risultano positivi al tampone. Casi che, secondo quando si legge nella circolare citata, sarebbero riconducibili a due avvocati che "benché positivi all'infezione, hanno avuto accesso nei locali del tribunale penale".

I due avvocati segnalati alla procura di Roma

I due legali, entrambi penalisti, rischiano ora un procedimento penale, dato che il tribunale ha segnalato "le loro condotte" alla procura di Roma. L'ipotesi che emerge dalla circolare interna è che siano venuti in Tribunale nonostante fossero consapevoli di essere a rischio di essere stati contagiati o addirittura nella consapevolezza di essere positivi. Solo alcuni giorni fa il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia era tornato a sottolineare come molti casi di contagi siano dovuti a comportamenti individuali "sbagliati e consapevolmente irresponsabili".

Locali sanificati e dipendenti in smart working

Lunedì è attesa una riunione con i rappresentanti sindacali per un protocollo condiviso da intraprendere in casi come questo, nel frattempo gli uffici interessati sono stati già sanificati ed è partita l'indagine epidemiologica per ricostruire quali siano "le persone coinvolte ed assumere i comportamenti opportuni, con la massima attenzione alla tutela prioritaria della salute". Diversi dipendenti sono stati posti in lavoro agile come misura cautelare.

Aumento dei contagi a Roma

L'aumento dei contagi a Roma ha fatto tornare i reparti covid a riempirsi e le terapie intensive a salire di numero. Numeri più alti delle settimane del lock down. Ora all'onda lunga dei contagi di rientro dall'estero e dalle vacanze si teme che si aggiungano quelli per la riapertura delle scuole: dopo due settimane sono oltre venti gli istituti interessati da casi di coronavirus.