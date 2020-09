Anche oggi sono 230 le persone risultate positive al coronavirus. Di queste, 113 si trovano a Roma, mentre nelle province sono 73 i casi totali. Due le persone decedute nelle ultime 24 ore. Contagi in calo a Roma, mentre nelle province sono in aumento. "Bisogna mantenere alta l'attenzione", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. Per quanto riguarda le scuole, prevalgono i singoli casi con link extra scolastici legati soprattutto ad attività ricreative e occasioni di svago. "È la dimostrazione – specifica D'Amato in una nota – che in prevalenza nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici". La Regione Lazio ha comunicato anche che entro il primo ottobre saranno consegnate alle Asl oltre un milione di dosi del vaccino antinfluenzale. Obiettivo, vaccinare almeno due milioni di cittadini.

Coronavirus Lazio, i casi nelle varie Asl

Asl Roma 1: 40 i casi nelle ultime 24h e di questi tre sono di rientro, uno con link dalla Sardegna, uno dalla Lombardia e uno dalla Campania. Sono ventuno i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Asl Roma 2: 42 casi nelle ultime 24h e tra questi venti sono i contatti di casi già noti e isolati e sedici individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

Asl Roma 3: 31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quattro casi di rientro uno dalla Germania, uno dal Messico, uno dalla Toscana e uno con link dalla Sardegna. Diciassette sono i contatti di casi già noti e isolati e due casi individuati al test sierologico.

Asl Roma 4: 9 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sette sono i contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 5: 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di sette contatti di casi già noti e isolati.

Asl Roma 6: 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un caso di rientro dalle Marche, undici sono i contatti di casi già noti e isolati e due sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl di Latina: 22 i casi e si tratta di un caso di rientro dalla Russia e uno da Singapore. Un caso ha link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono quattordici i contatti di casi già noti e isolati.

Asl di Frosinone: 31 casi e si tratta di nove contatti di casi già noti e isolati e quattro casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl di Rieti: 13 casi e si tratta di un caso di rientro dall’Umbria e dieci casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica.

Asl di Viterbo: 7 casi e si tratta di tre contatti di casi già noti e isolati.