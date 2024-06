video suggerito

Trentenne trovato morto in un garage a Talenti: aperta un’inchiesta Gli investigatori indagano sulla morte di un 30enne trovato senza vita in un garage in zona Talenti a Roma. Sul corpo non ci sono segni di violenza, si ipotizza un decesso per cause naturali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trent'anni è stato trovato morto in una sala per registrare musica in piazza Giuseppe Primoli in zona Talenti a Roma. L'episodio risale alla tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno. Secondo le prime informazioni apprese il corpo senza vita era all'interno di un garage privato. A trovarlo sono stati gli amici, con i quali il trentenne si sarebbe dovuto incontrare, per fare delle prove per registrare musica. Ancora da ricostruire la dinamica dell'accaduto, sebbene si ipotizza che si tratti di una morte naturale, la Procura dela Repubblica di Roma sul caso ha aperto un'inchiesta, per far luce sull'accaduto.

Nessun segno di violenza sul cadavere

Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione sono giunti i poliziotti del III distretto Fidene Serpentara e la Scientifica. Sul cadavere da quanto si apprende gli investigatori da un primo esame esterno non hanno trovato alcun segno di violenza, ciò fa pensare che ad uccidere il trentenne sia stato presumibilmente un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Ipotesi morte naturale, indagini in corso

L'ipotesi formulata al momento è che il decesso sia di ricondurre a cause naturali, ma non si eslcude alcuna pista. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata tarsferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause del decesso.