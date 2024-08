video suggerito

Trentenne accoltellato a Fondi, operato d’urgenza per estrarre una lama di 8 centimetri È stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere una lama di 8 centimetri il 30enne accoltellato nella notte a Fondi. I carabinieri cercano l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia sfiorata a Fondi in provincia di Latina, dove un uomo di trent'anni è stato ferito a coltellate. L'episodio è accaduto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 agosto. L'uomo per le ferite riportate ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici gli hanno asportato un coltello lungo ben otto centimetri, che gli era rimasto conficcato addosso.

Il 30enne accoltellato nella notte

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto era notte e il trentenne, un uomo di nazionalità indiana che abita a Fondi, si trovava in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato aggredito a coltellate. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno udito le urla dell'uomo in strada e l'hanno notato mentre era riverso sull'asfalto, col coltello conficcato addosso.

Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e traportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio. Arrivato al pronto soccorso l'uomo è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Il paziente operato d'urgenza per estrarre la lama

Date le condizioni di salute del paziente, che sono parse fin da subito gravi, i medici hanno ritenuto necessario di sottoporlo ad un intervento chirurgico urgente. L'operazione è servita a rimuovere delicatamente e con attenzione la lama che aveva conficcata addosso. Si è trattato di un intervento delicato, perché il rischio era che il paziente venisse colto da un'emorragia, in quanto la lama, uscendo dal corpo, avrebbe potuto creare ulteriori danni, con il rischio di ucciderlo. Ma tutto è andato per il meglio, l'operazione è riuscita e da quanto si apprende il paziente è in ripresa.

Dell'aggressione si stanno invece occupando i carabinieri della tenenza di Fondi, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso, attendono di parlare con il trentenne vittima del ferimento per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari cercano il responsabile, che dopo aver sferrato i fendenti al trentenne è scappato. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere, che potrebbero averne immortalato la fuga.