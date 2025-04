Come sta il sedicenne accoltellato a Frascati: operato di nuovo, lotta tra la vita e la morte

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Piazza Guglielmo Marconi a Frascati.

Sono ore decisive per il ragazzo di sedici anni gravemente ferito dopo essere stato accoltellato al torace in Piazza Guglielmo Marconi a Frascati nella serata di sabato scorso 29 marzo. Le sue condizioni sono critiche e lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il giovane stamattina è stato sottoposto ad una nuova delicata operazione chirurgica, dopo l'intervento di ieri, appena arrivato al pronto soccorso in codice rosso. La prognosi è riservata. Il sedicenne è stato ferito con un coltello da cucina durante una lite tra gruppi di ragazzi, al termine della quale ha dovuto ricorrere a cure urgenti e i medici non lo hanno ancora dichiarato fuori pericolo.

Il coetaneo arrestato è accusato di tentato omicidio

Il ragazzo ritenuto presunto autore dell'accoltellamento è un quattordicenne, che la vittima conosceva perché frequentavano la stessa scuola. Ha confessato di aver compiuto l'aggressione e attualmente si trova nel Centro di prima accoglienza minorile in via Virginia Agnelli in zona al Portuense. Il giovane oggi verrà ascoltato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale dei Minori nell’udienza di convalida dell’arresto. Dovrà rispondere di tentato omicidio. Il movente dell'accoltellamento, a suo dire, sarebbe legato a dei soldi che la vittima gli dovrebbe, 60 euro, per la vendita di una felpa.

Il punto sulle indagini

Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Frascati della Polizia di Stato, insieme ai carabinieri della compagna e del Gruppo di Frascati, che cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di chiarire "la compravendita di capi di abbigliamento" che si è svoltra tra i coetanei.