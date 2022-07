Treni rallentati e cancellati sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: ritardi fino a 4 ore Martedì di passione lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli, dove dalle 6.40 di stamattina ci sono treni cancellati e ritardi, fino a 240 minuti per un inconveniente tecnico.

Rallentamenti con ritardi fino a quattro ore si registrano lungo la linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli. I disagi si sono verificati a partire dalle ore 6.4o di martedì 19 luglio, un martedì di passione per i pendolari che si spostano tra la Capitale, la provincia di Latina e il capoluogo partenopeo per studio o lavoro. La circolazione è ancora sospesa tra Priverno e Latina in direzione Roma. A causare il disservizio ai treni InterCity e Regionali è stato "un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione di treni", fa sapere Rete Ferroviaria Italiana. I ritardi sono andati avanti per l'intero arco della mattinata, intorno all'ora di pranzo il traffico ferroviario è ancora rallentato tra Sezze e Latina, fino a 240 minuti, variazioni di percorso e corse cancellate. La riattivazione del servizio lungo l'intera tratta è prevista intorno alle 13.30.

Attivate navette sostitutive

Rfi ha informato i viaggiatori che, per agevolare gli spostamenti è stato attivato il servizio bus sostitutivo tra le stazioni di Aversa e Formia. Sul posto sono al lavoro i tecnici che stanno cercando di intervenire sul problema e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria nel minor tempo possibile.

I treni coinvolti nella sospensione della linea tra Roma e Napoli

I treni coinvolti nella sospensione della linea tra Roma e Napoli che hanno visto deviazioni di percorso, ritardi o cancellazioni sono:

