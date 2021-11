Tre manifestazioni oggi a Roma: occhi puntati sui no green pass al Circo Massimo Sono in programma oggi tre manifestazioni a Roma, ma gli occhi sono tutti puntati su quella dei no green pass in programma al Circo Massimo.

A cura di Enrico Tata

Sono in programma oggi tre manifestazioni a Roma, ma gli occhi sono tutti puntati su quella dei no green pass che si svolgerà dalle 15 alle 20 al Circo Massimo, definita "ad alto rischio" dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Stando a quanto si apprende, è prevista la presenza di 1.500 persone. Ci saranno però altre due manifestazioni: la prima è stata convocata alle 9.30 in piazza Santi Apostoli dai sindacati degli edili e prevede la presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Landini, Sbarra e Bombardieri. Il sit in è stato indetto per dire basta alle morti sul lavoro. Prevista la presenza di 500 persone. La terza manifestazione è un corteo degli studenti che partirà a piazza Madonna di Loreto passando lungo via Cavour, largo Visconti Venosta, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. È prevista la presenza 800 persone e il corteo, con partenza alle 15 e conclusione intorno alle 19, è stato indetto dall'associazione "Erasmus Student Network Italia" per la promozione dei valori del rispetto e della tolleranza.

Manifestazioni oggi a Roma, chiusure stradali e bus deviati