Travolto e ucciso a 16 anni a Terracina, Francesco Totti in un video al fratello gemello: “Non mollare”

Francesco Totti ha dedicato un video al fratello gemello del 16enne travolto e ucciso a Terracina nella notte di Ferragosto. Il giovane si trovava con lui al momento dello schianto.

Francesco Totti nel video al fratello del sedicenne investito.

"Mi raccomando non mollare. Fallo per te, ma soprattutto per Federico". Queste le parole di Francesco Totti per il fratello gemello del ragazzo travolto e ucciso nella notte dello scorso Ferragosto a Terracina. Il campione giallorosso è apparso in un video che ha dedicato al fratello gemello del giovane che ha perso la vita nell'incidente e che, al momento della tragedia, si trovava con lui e un altro amico, lungo la strada litoranea che collega il comune di San Felice Circeo a quello di Terracina, in provincia di Latina, nel basso Lazio, davanti alla pensione Anna.

Ad avere la peggio il sedicenne che è stato travolto e ucciso dall'automobile. Una volta abbandonato il giovane sull'asfalto, già privo di vita, l'auto pirata ha accelerato ed è scappata via, senza prestare soccorso. Ma la fuga è durata poche ore.

L'incidente a Terracina nella notte di Ferragosto

L'incidente, come anticipato, è avvenuto lo scorso Ferragosto nel litorale pontino. I due fratelli gemelli si trovavano insieme ad un amico, stavano rientrando a casa dopo una serata fuori quando c'è stato il tragico incidente. Camminavano a piedi lungo la strada su cui si affacciano ristoranti, pizzerie e camping, quando un'automobile ha travolto il gruppo, prendendo in pieno uno dei due gemelli. Ad avere la peggio proprio il ragazzo si 16 anni che ha perso la vita sul colpo. Mentre il giovane restava sdraiato sull'asfalto, già privo di vita, l'automobile è scappata via senza prestare soccorso.

L'arresto del pirata della strada

La fuga, però, è durata poche ore. Le indagini sono scattate immediatamente. Per risalire all'identità dell'uomo gli agenti hanno passato al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza, i resti lasciati dall'automobile e le tracce sull'asfalto. Hanno inoltre raccolto le testimonianze dei presenti. Poche ore dopo il sinistro era stato lo zio della vittima a lanciare un appello sui social network: "La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti", aveva scritto.

In breve tempo gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del pirata della strada, un quarantanovenne di Terracina con precedenti. Durante l'interrogatorio di convalida l'avvocato dell'uomo ha chiesto gli arresti domiciliari. La procura di Latina, invece, aveva chiesto la conferma del carcere per il quarantanovenne. Su di lui penda l'accusa di omicidio stradale aggravato.