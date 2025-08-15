Terribile incidente nella notte di Ferragosto a Terracina, ragazzi travolti da auto pirata: 16enne morto

Tre ragazzi travolti da un’auto sulla provinciale tra Terracina e il Circeo. Un 16enne è morto sul colpo, feriti il fratello e un amico. Le ricerche del pirata della strada sono tuttora in corso e per il momento la targa dell’auto non è stata ancora identificata.

Terribile incidente nella notte di Ferragosto a Terracina, provincia di Latina. Un'auto pirata ha travolto tre ragazzi, che stavano tornando al residence dove alloggiano con la famiglia per le vacanze estive. Morto sul colpo un 16enne di Latina, praticamente illeso il fratello, ferito l'amico del ragazzo deceduto. Stando a quanto si apprende, i tre giovani stavano attraversando la strada provinciale che collega Terracina al Circeo quando, intorno alle 3.30, un'auto li ha presi in pieno. Dopo il violentissimo impatto, il conducente della vettura, di colore beige, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa in direzione di Terracina.

Il 16enne è morto sul colpo

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il 16enne era già morto. Il fratello e l'amico sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini della polizia stradale e del commissariato locale.

In corso le ricerche del pirata della strada

Secondo le prime ricostruzioni, in quel tratto di strada non esistono marciapiedi, ma ci sono diverse strutture alberghiere e quindi le automobili in transito devono procedere a velocità ridotta. È probabile che, invece, l'auto pirata procedesse a velocità molto elevata. Le forze dell'ordine stanno cercando eventuali indizi in tal senso dall'analisi delle telecamere installate nelle vicinanze del luogo dell'incidente, avvenuto esattamente al chilometro 8 della provinciale tra il Circeo e Terracina. Le ricerche del pirata della strada sono tuttora in corso e per il momento la targa dell'auto non è stata ancora identificata.

Su Facebook lo zio ha pubblicato un post per chiedere aiuto nell'identificare l'automobile: "Questa notte alle 03:30 su Via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva SUBITO. La macchina molto probabilmente è beige ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti".