Tragico incidente a Terracina, travolge e uccide 16enne e scappa: arrestato il pirata della strada

Auto investe un gruppo di giovani, travolge e uccide un sedicenne e scappa. Ore dopo è stato arrestato il pirata della strada, sarebbe un uomo di 49 anni.

Immagine di repertorio

È stato arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un sedicenne nell'incidente di questa notte, fra la giornata di giovedì 14 e venerdì 15 agosto 2025. Si trovava alla guida di un'auto al chilometro 8 della strada litoranea, in via Badino, davanti alla pensione Anna, fra il comune di San Felice Circeo a quello di Terracina, in provincia di Latina, nel basso Lazio quando ha travolto un gruppo di adolescenti che si trovava al lato della strada. Uno di loro, di appena 16 anni, è morto sul colpo. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un uomo di 49 anni. Contestato nei suoi confronti il reato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.

Chi è il quarantanovenne arrestato

A carico del quarantanovenne, come anticipato, è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Si tratta di un uomo nato nel 1976 residente a Cassino, con precedenti penali. L'automobile su cui viaggiava è rimasta fortemente danneggiata nell'impatto. L'uomo è stato localizzato e tratto in arresto. Al termine degli accertamenti di rito sarà condotto nel carcere di Latina, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La sua fuga è durata poche ore. Per risalire all'identità dell'uomo gli agenti hanno passato al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza e analizzato i resti lasciati dall'automobile dopo il sinistro e le tracce sull'asfalto. Una volta letta la targa e individuata la vettura, è stato semplice risalire all'identità del quarantanovenne. A rintracciare l'uomo e ad eseguire l'arresto sono stati gli agenti. L'uomo non si sarebbe quindi costituito come sembrava invece dalle prime informazioni emerse subito dopo l'arresto.

L'incidente e l'appello dello zio della vittima

L'incidente è avvenuto, come anticipato, sulla via Litoranea, la scorsa notte, verso le ore 3.30. Una volta scattato l'allarme sono arrivati sul posto i soccorsi. Insieme alla vittima di 16 anni si trovavano il fratello gemello e alcuni amici. Il gruppo stava rientrando a casa dopo la serata di Ferragosto. I ragazzi sono stati immediatamente trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fiorini di Terracina dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati subito anche gli agenti della polizia stradale e del commissariato locale, della polizia Stradale di latina e del commissariato di Polizia di Stato di Terracina. A coordinare le indagini, invece, è la Procura della Repubblica di Latina.

La dinamica del sinistro

Una volta raggiunto il luogo dell'incidente sul posto gli agenti hanno svolto i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Su quel tratto di strada non esistono marciapiedi, ma ci sono diverse strutture alberghiere e le automobili devono procedere a velocità ridotta. Secondo chi indaga, l'auto pirata, invece, avrebbe viaggiato a velocità elevata. Al vaglio delle forze dell'ordine i sistemi di videosorveglianza installate nelle vicinanze del luogo dell'incidente.

L'appello dello zio della vittima

Non appena appreso del tragico incidente, lo zio della vittima ha diramato un appello sui social per cercare testimoni di quanto accaduto. "Questa notte alle 03:30 su Via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina – ha scritto in una nota sui social network – Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito. Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti".