Travolto da un’auto pirata: motociclista di 51 anni morto sul colpo Lo scontro è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina, lunedì 24 luglio, in via Casale di San Pio V. Secondo alcuni testimoni oculari, alla guida dell’auto di colore bordeaux ci sarebbe una donna che è scappata dopo l’impatto.

Travolto e ucciso da un’auto che non si è nemmeno fermata a prestare soccorso: è morto così questa mattina, lunedì 24 luglio, un motociclista di 51 anni nel quartiere Aurelio. L’autista della macchina coinvolta nello scontro è subito scappata a forte velocità e la polizia locale è ora sulle sue tracce.

L’ennesimo incidente mortale

È avvenuto questa mattina l’ennesimo incidente mortale sulle strade della Capitale: intorno alle 8.30, in via Casale di San Pio V c’è stato uno scontro tra un’automobile e una moto. Il motociclista è stato sbalzato a terra e per lui non c’è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico, l’uomo è morto prima di essere trasportato in ospedale.

Sul posto, per i rilievi del caso, presenti gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, al lavoro insieme ai colleghi del gruppo Monteverde per ricostruire la dinamica dell’incidente: secondo alcuni testimoni oculari, l’uomo si trovava in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto di colore bordeaux che invece di fermarsi a controllare lo stato del guidatore è scappata via a tutta velocità. Sulla scena, all’altezza del numero civico 20, sono stati ritrovati solo dei frammenti di un fanalino della vettura, rotto nell’impatto.

Alla guida pare ci fosse una donna: è stato diramato un avviso a tutte le pattuglie in strada e gli agenti sono ora sulle tracce del mezzo, di cui si sa solo il colore, e della conducente.

A Roma tre incidenti all’ora

Si allunga la lista delle vittime della strada nella Capitale. È di pochi giorni fa la ricerca pubblicata dall’Università Lumsa che fa il punto sugli incidenti stradali nei vari quartieri di Roma: nel triennio di riferimento, dal 2019 al 2021, vengono segnalati circa tre incidenti ogni ora. Inoltre, ogni sessanta minuti si conta una vittima o un ferito.