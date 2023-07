Travolto da un’auto pirata: il neurologo Giancarlo Zito ha perso la vita mentre andava al lavoro Originario della provincia di Brindisi, il 50enne lavorava all’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e stava andando proprio al lavoro al momento del tragico incidente. La polizia è ancora sulle tracce della donna alla guida di una Ford di colore bordeaux che non si è fermata dopo lo scontro.

A cura di Teresa Fallavollita

Dopo il tamponamento si sarebbe fermata un attimo a guardare la scena, per poi ripartire a tutta velocità. È quanto riporta un testimone oculare dell’incidente che ieri ha provocato la morte di un motociclista di 50 anni. Ancora nessuna traccia della donna al volante dell’auto, mentre invece è stata identificata la vittima dello scontro: si tratta di Giancarlo Zito, stimato neurologo residente a Roma e con origini pugliesi.

La vittima era un noto neurologo della Capitale

Originario del brindisino, Giancarlo Zito, 50 anni, era un neurologo e ricercatore. Lavorava presso l'IRCCS San Raffaele Pisana di Roma come vicedirettore del reparto di Riabilitazione neurocognitiva-motoria e presso l’istituto di Ortofonologia di via Salaria. In passato aveva lavorato anche a Rieti, al San Camillo de Lellis, ma secondo quanto riportato da Repubblica avrebbe deciso di trasferirsi a Roma, dove viveva la sua famiglia, proprio per evitare di mettere a repentaglio la sua vita su strade che non reputava evidentemente così sicure da fare in moto. Stava andando al lavoro ieri mattina, intorno alle 8.30, quando ha perso la vita in seguito a un tamponamento con un’auto pirata, che non si è nemmeno fermata a soccorrerlo.

La ricostruzione dell’incidente

Zito, in sella alla sua moto Bmw GS proveniva da via Aurelia Antica e stava transitando su via Casale di San Pio V quando, all’altezza del civico 16, si è scontrato con una Ford di colore bordeaux: secondo quanto riportato dai testimoni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il muro di cinta dall’altro lato della strada, dove si trova una clinica privata. Per il 50enne non c’è stato nulla da fare: i primi tentativi di rianimarlo sono stati praticati dagli agenti del gruppo Aurelio giunti sul posto; in seguito sono arrivate tre ambulanze, ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, prima ancora di riuscire a trasportarlo in ospedale.

Proseguono le ricerche della donna alla guida

Non è ancora stata identificata l’autista dell’auto coinvolta nel tamponamento, fuggita subito dopo l’incidente. Un testimone oculare ha però fornito un identikit alle forze dell’ordine: si tratta di una donna tra i 40 e i 50 anni, a bordo di una Ford di colore bordeaux. Sull’asfalto sono stati trovati dei pezzi di un fanale dell’auto, probabilmente rotto nello scontro. Gli agenti passeranno ora al vaglio le telecamere di sicurezza presenti nella zona: una che potrebbe rivelarsi cruciale è quella situata proprio sulla stessa via in corrispondenza del numero civico 16, poiché potrebbe aver ripreso gli attimi subito prima dell’incidente. Un’altra telecamera contenente degli indizi utili per risalire all’auto pirata potrebbe essere quella presente a un distributore non molto lontano.