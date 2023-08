Travolto da un’auto mentre va in bicicletta: 23enne muore dopo 5 giorni e 4 operazioni È morto dopo cinque giorni d’agonia un 23enne finito in coma dopo che un’auto lo ha travolto mentre era in bici a Latina. I medici lo hanno sottoposto a 4 interventi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta il ragazzo di ventitré anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Caselli a Latina lo scorso giovedì 27 luglio. Si è spento dopo cinque giorni d'agonia in un letto dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le conseguenze riportate nel sinistro, quando un'auto lo ha travolto mentre era in bicicletta. A riportare la notizia della sua scomparsa Il Messaggero, che ha spiegato come i medici abbiano fatto il possibile per cercare di salvarlo, sottoponendolo a ben quattro interventi chirurgici, per cercare di intervenire sulle ferite e sui traumi riportati nell'incidente. Il giovane era originario del Bangladesh e al momento dell'incidente stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

Il ventitreenne giovedì scorso secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dalle forze dell'ordine che hanno lavorato sull'accaduto era in bicicletta e stava percorrendo via Caselli all'altezza della frazione Borgo Podgora quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento un'auto lo ha travolto e ferito gravemente. L'impatto è stato molto violento e il ciclista sbalzato dalla sella è finito rovinosamente sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso.

Il suo stato è parso fin da subito molto serio ed è entrato in coma. Sottoposto a quattro interventi chirurgici, il quadro clinico non è migliorato e le sue condizioni di salute sono progressivamente precipitate fino al decesso, sopraggiunto cinque giorni dopo l'incidente. Alla guida della macchina c'era una ragazza, che subito dopo l'urto si è allontanata ma poi è tornata indietro. Sulla vicenda ora indagano le forze dell'ordine, che hanno svolto le verifiche necessarie per risalire ad eventuali responsabilità.