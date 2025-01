video suggerito

Travolta e uccisa da un bus turistico: l’autista rischia 4 anni per la morte di Caterina Pangrazi Stava attraversando la strada in via Vittorio Emanuele II quando un pullman ha investito Caterina Pangrazi, una 22enne, e l’ha uccisa. A processo l’autista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rischia quattro anni di carcere l'autista del pullman turistico che ha travolto e ucciso la ventiduenne Caterina Pangrazi mentre stava attraversando la strada a Roma, in via Vittorio Emanuele II. Questa la richiesta della procura per l'incidente avvenuto il 19 luglio del 2018.

L'incidente nel 2018

L'incidente è avvenuto nel luglio del 2018, verso le ore 19 in corso Vittorio Emanuele II, all'altezza del civico 243, quando un pullman turistico ha travolto e ucciso la ventiduenne Caterina Pangrazi. Il pullman stava procedendo ad una velocità di circa 16 chilometri orari in centro a Roma, quando ha investito la ventiduenne. Alla guida Francesco Paccone, sessantanovenne che oggi rischia la pena in carcere, come riportato da il Corriere della Sera, imputato con l'accusa di omicidio stradale.

Caterina Pangrazi travolta e uccisa sulle strisce

La ragazza, che stava rientrando a casa, stava attraversando la strada quando è stata travolta dal pullman che, invece, stava procedendo in direzione del Lungotevere ed è caduta su un marciapiede. La caduta è stata fatale e la ventiduenne muore sul colpo. Nonostante procedesse entro i limiti di velocità, se fosse andato più piano, forse, si sarebbe accorto del semaforo giallo e si sarebbe fermato.

Leggi anche Ucciso per errore a 18 anni, riaperte le indagini sulla morte di Edoardo Sforna

Il processo in corso

Chiamato a fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, l'ingegnere Mario Scipione la cui consulenza è stata richiesta dai genitori della giovane, assistiti dall’avvocato Francesco Romanini. Secondo l'avvocato difensore dell'autista, Carlo Bonzano, si è trattato di una "drammatica fatalità". Ora spetta ai giudici l'ultima parola.