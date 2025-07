Drammatico incidente sulla Nettunense: attraversa la strada, viene travolto e ucciso ad Ariccia

Tragedia nel corso della mattinata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, verso le ore 10.30. Un uomo stava attraversando la strada nella tarda mattinata di oggi quando è stato investito lungo la via Nettunense. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri.

Terribile incidente sulla Nettunense: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla giornata di oggi, lunedì 21 luglio 2025, e sono avvenuti sui Castelli Romani, ad Ariccia, in via Nettunense all'incrocio con via Piani di Santa Maria. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione locale di Ariccia, per i rilievi del caso, cercando di ricostruire l'esatta dinamica del terribile sinistro.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, a essere investita è stata una persona che stava attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali. L'automobilista che l'ha investita, una volta notata la sua presenza, non è riuscito a frenare. L'ha travolta a presa in pieno, causandone la morte.

A niente è valso l'arrivo dei soccorsi, con gli operatori del personale sanitario del 118 giunti sul luogo dell'incidente per cercare di rianimarlo: per l'uomo non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un uomo di 72 anni.

Le indagini in corso: carabinieri sul posto

Non appena arrivati sul luogo del terribile incidente, i carabinieri si sono messi al lavoro per cercare di eseguire i rilievi necessari e per svolgere ulteriori accertamenti sul caso. Una volta investito l'uomo sulla Nettunense, l'automobilista si è fermato e ha atteso l'arrivo dei carabinieri che lo hanno fermato e identificato.