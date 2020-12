Rinvio a giudizio per Francesco Paccone, il sessantaseienne conducente della ‘Roma Bus', che ha travolto e ucciso una ragazza di ventidue anni, la studentessa di Giurisprudenza Caterina Pangrazi, mentre era alla guida di un autobus turistico lungo corso Vittorio Emanuele II a Roma la sera del 19 luglio del 2018. Accolta la richiesta del pubblico ministero Gennaro Varone, l'inizio del processo per omicidio stradale, con la prima udienza è fissato in calendario per il 26 maggio del 2021.

Il pm contesta sei infrazioni del codice della strada

La decisione del giudice dell'udienza preliminare è arrivata ieri, come riporta Il Corriere della Sera, martedì 22 dicembre, il pubblico ministero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, ha evidenziato come l'autista al momento in cui sono accaduti i tragici fatti, guidava, seppur i limiti di velocità concessi dalla legge, sui 25 chilometri orari, in modo non consono rispetto alla strada e alla situazione del traffico. A causare la morte di Caterina, investita mentre attraversava la carreggiata camminando sulle strisce pedonali all'altezza del civico 243, nei pressi dell'incrocio con via dei Filippini, sarebbero state, secondo quanto sostiene il pm, sei violazioni del codice della strada.

Caterina era sulle strisce pedonali con semaforo verde

Caterina pochi istanti prima della tragedia, infatti, sarebbe scesa dal marciapiede (guardando il telefono, come è emerso in sede d'indagine), solo una volta scattato il semaforo verde per i pedoni, quando il bus turistico guidato dall'imputato diretto verso il lungotevere l'ha urtata, facendola cadere sull'asfalto e provocandole ferite e traumi mortali, che non le hanno lasciato scampo, uccidendola sul colpo. Purtroppo inutile il tentativo della studentessa di fare un passo indietro, accorgendosi all'ultimo momento che il mezzo era diretto senza frenare verso di lei.