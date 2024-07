video suggerito

Travolge una moto ferendo il conducente e scappa: gli agenti trovano e denunciano l'automobilista Si è costituita l'automobilista scappata dopo un incidente in cui una persona in moto è rimasta gravemente ferita. Gli agenti della polizia locale erano riusciti a risalire alla sua auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Fuga ed omissione di soccorso sono le accuse delle quali dovrà rispondere una donna di trentadue anni, denunciata per essere scappata dopo un incidente stradale. Il sinistro risale al pomeriggio di venerdì scorso 19 luglio ed è avvenuto lungo viale Palmiro Togliatti a Roma. Si tratta dell'automobilista che si è scontrata con una moto, si è presentata negli uffici del Gruppo, ammettendo le proprie responsabilità. La donna si sentiva sotto pressione, gli agenti erano infatti riusciti a risalire all'auto in poco tempo dopo l'incidente. Così è scattata la denuncia.

Secondo quanto ricostuito l'incidente in cui è rimasta gravemente ferita una persona è avvenuto lungo viale Palmiro Togliatti, nella periferia Est della Capitale. Al momento del sinistro la trentaduenne era alla guida della sua auto, una Smart, quando per cause non note si è scontrata con una moto all'altezza dell'incrocio con via Casilina. Invece di fermarsi a prestare soccorso alla persona rimasta ferita, è scappata, proseguendo la marcia e facendo inizialmente perdere le proprie tracce. A dare l'allarme in quel frangente sono stati i passanti, che hanno assistito alla scena e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata con codice rosso al Policlinico Tor Vergata.

Presenti sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con una pattuglia, che ha dato il via agli accertamenti del caso. I vigili urbani hanno ascoltato alcuni testimoni, raccogliendo tutti gli elementi necessari a rintracciare l'auto in fuga. In poche ore l'hanno individuata nel territorio del V Municipio, i segni che aveva sulla carrozzeria erano compatibili con l'incidente e l'hanno sequestrata. Gli agenti sono dunque risaliti al proprietario del veicolo e alla presunta conducente che, sentendosi sotto pressione, si è presentata presso gli uffici del Gruppo, ammettendo le proprie responsabilità.