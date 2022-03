Trasporti pubblici romani all’ultimo posto in Europa: soddisfatta solo una persona su quattro Il trasporto pubblico della città di Roma è fra i peggiori: secondo un’indagine della della Commissione Europea soltanto il 26% dei cittadini è soddisfatto.

A cura di Beatrice Tominic

Anche l'Europa boccia i trasporti pubblici romani: secondo una classifica redatta in base alla soddisfazione dei cittadini e delle cittadine sul servizio di autobus offerto dalle capitali europee, Roma si trova all'ultimo posto.

Lo rivela un'indagine condotta dalla Commissione Europea che analizza i servizi di trasporto pubblico all'interno delle grandi città, non soltanto dei Paesi europei, ma anche di quelli extraeuropei, come spiega in un articolo di oggi il Messaggero. Nel corso dell'analisi si è detto soddisfatto dei servizi di trasporto pubblico offerto dalla rete Atac e delle altre aziende, soltanto il 26% degli intervistati e questo ha fatto scendere Roma in una posizione non soltanto peggiore rispetto a a Vienna, Helsinki e Oslo, ma anche rispetto a Tirana, Belgrado e Bucarest.

I cittadini di Roma, i mezzi pubblici e la città

Secondo lo studio, come abbiamo visto, soltanto il 26% degli individui che hanno risposto si dichiara soddisfatto del servizio pubblico di trasporti romano: ciò equivale a poco più di una persona su quattro. Dal suo ultimo posto, sotto anche alle capitali dell'Albania, Serbia, Romania e Cipro, Roma sembra ancora più lontana dalle città dell'Europa centrale e settentrionale come Vienna, Praga, Helsinki, Ginevra, Praga, Oslo, Tallinn, Vilnius, Lussemburgo, Stoccolma, Londra, Varsavia e Copenaghen, tutte sopra l'80%.

Secondo lo studio, però, per quanto riguarda la città di Roma è stato notato un fenomeno particolare. Generalmente la soddisfazione che i cittadini e le cittadine esprimono sui mezzi pubblici è allo stesso livello di quella sulla qualità della vita nella città. Nel caso di Roma, invece, si registra un grado di soddisfazione molto basso per quanto riguarda il trasporto pubblico, ma non sulla qualità della vita. In questo caso, infatti, i cittadini soddisfatti della qualità della vita nella capitale italiana sono tre su quattro.

Voti sufficienti solo alle metropolitane

A quella della Commissione Europea, si aggiunge anche un'altra indagine realizzata lo scorso anno da Acos, Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali. Secondo questo studio, infatti, già nel 2021 le cittadine e i cittadini romani erano apparsi più che insoddisfatti della rete dei trasporti pubblici romana. I voti, in questo caso, non superavano il 5,7 per quanto riguarda i trasporti in autobus e in tram; 6,1 per le metropolitane e, infine, 5,8 al servizio taxi.

Migliorare il trasporto pubblico

Come abbiamo visto, la città di Roma offre fra un servizio di trasporti pubblici fra i peggiori: sebbene i dati si riferiscano al periodo governato dall'amministrazione precedente, sappiamo che servirà ancora del tempo per cercare di migliorare il servizio di linee autobus e metropolitana, grazie anche a numerose operazioni di manutenzione. Proprio per questo, ad esempio, il sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, ha già comunicato alcuni provvedimenti per la manutenzione e per rinnovare i servizi dei trasporti pubblici, a partire dalla chiusura delle linee della metropolitana.