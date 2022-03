La metro di Roma chiuderà alle 21 fino al 2023: quando scatta la chiusura delle linee A e B L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha confermato a Fanpage.it la data ufficiale delle chiusure anticipate alle ore 21 delle metro: la linea A chiuderà dal 15 giugno per 18 mesi, metre la linea B dal 19 aprile al 6 giugno.

Metro A di Roma

La metro di Roma chiuderà anticipatamente alle ore 21 nei prossimi mesi. L'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha confermato a Fanpage.it le date ufficiali della chiusura della metropolitana che per la linea A saranno dal 15 giugno 2022 e per i successivi 18 mesi, fino al 2023, mentre per la linea B dal 19 aprile al 6 giugno 2022. Le chiusure serviranno a svolgere interventi sull"armamento ferroviario'. La società che gestisce il servizio di trasporto pubblico sta preparando la programmazione dei lavori, che saranno necessari all'ammodernamento dell'infrastruttura in generale e ad intervenire sui treni guasti. Ancora non sono noti i dettagli, ma certo è che verranno attivate delle navette sostitutive per agevolare lo spostamento dei passeggeri. Il servizio, come spiegato da David Catarci del dipartimento Filt Cgil è al collasso perché manca la manutenzione da anni. La sfida di Atac per il futuro riguarderà rilanciare il servizio e implementare l'offerta per le linee di superficie e metropolitane.

La metro A di Roma chiude alle 21 dal 15 giugno fino al 2023

Diciotto mesi è la durata per ora annunciata della chiusura della linea A della metro di Roma. L'intera tratta dai capolinea Battistini ad Anagnina della linea rossa in entrambe le direzioni chiuderà anticipatamente alle ore 21 nei giorni feriali a partire da mercoledì 15 giugno, mentre nei fine settimana seguirà il normale orario di chiusura all'una e mezza. Non è ancora nota la data di riapertura. Cittadini e commercianti sono preoccupati, perché temono che le chiusure serali anticipate possano isolare il centro storico con le fermate di Spagna, Flaminio, Barberini e Repubblica interdette a romani e turisti, proprio nell'estate che si configura come quella della ‘ripartenza' vera e propria, dopo due anni di chiusure intermittenti e limitazioni per la pandemia.

La metro B di Roma chiude alle 21 dal 19 aprile al 6 giugno

Per quanto riguarda la metro B le chiusure serali anticipate alle ore 21 sono in programma da martedì 19 aprile a lunedì 6 giugno 2022 e avverranno lungo la tratta compresa tra Laurentina e Castro Pretorio, per interventi anche alla fermata Colosseo. In particolare la linea B attualmente vede una forte riduzione dei convogli circolanti, che sono scesi molto al di sotto del numero necessario per assicurare lo svolgimento del servizio lungo l'intera tratta e lungo entrambe le direzioni, con tempi d'attesa non superiori ai 10 minuti.