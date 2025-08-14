Trasporta cocaina dal valore di 2 milioni nel bagaglio a mano: ‘turista’ arrestato a Fiumicino

Pensava di poter trasportare due milioni di euro di cocaina nel bagaglio a mano senza farsi scoprire. L'arresto immediato dopo i controlli all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino dimostra quanto fosse ingenua quella scelta. Il narcotrafficante è stato bloccato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Due milioni di coca nel bagaglio, ‘turista' arrestato a Fiumicino

Le Fiamme Gialle hanno individuato un passeggero proveniente con uno dei primi voli del mattino da San Paolo in Brasile. All'arrivo a Roma, l'uomo era visibilmente agitato ed è stato quindi fermato per i controlli alla dogana. I militari, insospettiti da quello strano nervosismo e da dichiarazioni apparse subito contraddittorie, hanno proceduto alla scansione del bagaglio a mano del passeggero e hanno trovato ben 18 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore a 19 chili. Una partita di droga che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare ben 2 milioni di euro ai narcotrafficanti locali. Insomma, il nascondiglio all'interno del bagaglio a mano non si è rivelata una scelta intelligente per il ‘corriere della droga' proveniente dal Brasile. È stato immediatamente individuato, controllato, bloccato e arrestato in flagrante.