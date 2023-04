“Tranviere romanista”: scritta contro Immobile dei tifosi giallorossi prima della partita all’Olimpico Prima della partita tra Roma e Udinese allo stadio Olimpico, un gruppo di tifosi si è fatto fotografare con uno striscione sull’incidente che ha vinto coinvolti Ciro Immobile e un tram della linea 19.

A cura di Natascia Grbic

"Tranviere romanista". Questo lo striscione apparso vicino allo stadio Olimpico, nei pressi del Lungotevere, riferito ovviamente all'incidente di ieri mattina in cui sono rimasti coinvolti il giocatore della Lazio Ciro Immobile e un tram della linea 19. A sorreggerlo, un gruppo di tifosi della Roma prima della partita contro l’Udinese che si è tenuta ieri sera.

Il gesto dei supporter giallorossi è stato molto criticato. L'incidente in cui è rimasto coinvolto Ciro Immobile e le sue due figlie, di otto e dieci anni, è stato molto grave e circa dodici persone in tutto sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno di essere trasportate in ospedale. Solo per un caso fortuito nessuno, né il giocatore della Lazio e le sue figlie, né il conducente del tram, ha riportato gravi ferite.

L'incidente è avvenuto ieri mattina in piazza delle Cinque Giornate a Roma, all'altezza di Ponte Matteotti. L'auto con a bordo Immobile e le sue figlie si è scontrata con il tram 19 in modo molto violento, tanto che la macchina è andata completamente distrutta e il tram è uscito fuori dai binari.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Divergono le versioni di Immobile e del conducente del tram: entrambi sostengono di essere passati con il semaforo verde, e che quindi sia l'altro a essere in torto. Il tranviere, inoltre, ha dichiarato che il giocatore della Lazio andava molto veloce. Due versioni queste, che saranno accertate dai vigili urbani in modo da stabilire eventuali responsabilità.

Sull'incidente è intervenuto anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell'incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L'urto è stato molto forte: l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari".