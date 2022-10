Transizione ecologica “alla romana”: lancia il cavo dalla cucina e si ricarica l’auto elettrica Per ricaricare la sua Tesla, un cittadino che vive nei pressi di piazza Mazzini, una delle zone più ricche della Capitale, ha parcheggiato l’automobile proprio sotto la finestra della cucina e da lì ha calato un cavo che ha attaccato alla macchina.

A cura di Enrico Tata

Di per sé non è un reato, anzi. Ma certamente è una soluzione un po' raffazzonata, "alla romana". Per ricaricare la sua Tesla, infatti, un cittadino che vive nei pressi di piazza Mazzini, una delle zone più ricche della Capitale, ha parcheggiato l'automobile proprio sotto la finestra della cucina e da lì ha calato un cavo che ha attaccato alla macchina. Insomma, invece di utilizzare le colonnine elettriche, si è allacciato direttamente alla rete di casa.

La soluzione "alla romana" per ricaricare l'auto elettrica

Come detto, è una soluzione legale, anche se molto spesso le ricariche "casalinghe" vengono effettuate nei garage e non su strada pubblica dove, per esempio, il cavo può intralciare i pedoni che utilizzano il marciapiede. Per segnalare il "disagio" e rendere più visibile il cavo, in questo caso il proprietario dell'automobile ha attaccato alcuni fogliettini bianchi, ma non ha allegato alcun messaggio di scuse.

La fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook ‘Roma fa schifo' e in molti hanno obiettato che certamente è una soluzione comoda, ma non è detto che sia economica e anche efficace. In primo luogo, per ricaricare l'auto con la rete elettrica casalinga potrebbe volerci più tempo rispetto all'utilizzo delle colonnine. In secondo luogo, non è detto che sia più economico. Sicuramente, però, ha scritto più di una persona "è molto più comodo collegarsi alla rete di casa invece di cercare una colonnina vicina alla propria abitazione. Tra l'altro spesso sono occupate da persone che non possiedono automobili elettriche e che, quindi, non sarebbero legittimate ad utilizzare quei parcheggi. Poi bisogna essere anche "fortunati" ad avere un appartamento al piano rialzato così da poter collegare il cavo facilmente".