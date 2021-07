Trans trovata morta in un canale sulla Prenestina: si indaga per omicidio I carabinieri di Montesacro indagano per omicidio per la morte di Adrieli, la trans brasiliana ritrovata senza vita il 22 giugno scorso lungo via Prenestina a Roma, in zona Quarticciolo, nei pressi di viale Palmiro Togliatti, da un passante. La donna trans aveva una ferita alla testa. Non si esclude l’ipotesi di una lite finita male.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di repertorio

Sarebbe stata uccisa Adrieli, la trans brasiliana ritrovata morta il 22 giugno scorso lungo via Prenestina a Roma, in zona Quarticciolo, nei pressi di viale Palmiro Togliatti. Ad un mese dal ritrovamento del corpo, i carabinieri della compagnia di Montesacro indagano per omicidio, come riporta il quotidiano La Repubblica. Secondo le ipotesi degli investigatori, la trans potrebbe essere stata vittima di una lite finita con l’omicidio. I militari dell’Arma stanno ascoltando le trans della zona e si indaga tra le amicizie di Adrieli per ricostruire quanto accaduto.

Il corpo esanime della trans fu ritrovato attorno alle ore 7,40 del 22 giugno scorso all'interno di un canale di scolo dell'acqua all'altezza del civico 486, all'incrocio con via Conversano da un passante. L’uomo fermò una pattuglia della Compagnia di Roma Montesacro in transito in zona per i quotidiani controlli sul territorio. I primi accertamenti evidenziarono una ferita sulla fronte della trans. Subito dopo la morte della trans, gli abitanti di Casale Rosso hanno iniziato a portare i fiori sul luogo dove è stato ritrovato il corpo, in segno di cordoglio per la sventurata trans morta prematuramente.

Resta da chiarire anche il giallo sul contenuto della borsetta della trans, ritrovata accanto al corpo senza vita di Adrieli. All'interno c'era solo una boccetta di benzodiazepine vuota. Non sono stati ritrovati, invece, documenti, telefono o chiavi. Dettagli che hanno insospettito gli investigatori che stanno indagando sulla vicenda. Le benzodiazepine sono psicofarmaci utilizzati per alleviare l'ansia, ma possono avere anche effetti collaterali, in caso di abuso.