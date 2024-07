video suggerito

Tragico schianto sull'Appia, morto il centauro Giuseppe Sposato: la compagna elitrasportata a Roma Si chiamava Giuseppe Sposato il motociclista morto nell'incidente avvenuto ieri sulla via Appia a Latina. Ferita gravemente la compagna. I due si trovava nel Lazio per una vacanza.

A cura di Beatrice Tominic

Tragico incidente lungo la via Appia nel territorio pontino ieri, martedì 30 luglio 2024, verso l'ora di pranzo: una moto si è schiantato contro un furgone. Ad avere la peggio le due persone in sella. L'uomo alla guida è morto sul colpo. Si chiamava Giuseppe Sposato, aveva 47 anni, era valdostano e viveva ad Aymavilles. Gravemente ferita la compagna cinquantaduenne che viaggiava con lui, soccorsa prima al Santa Goretti e poi elitrasportata a Roma. I due si trovava nel Lazio per una vacanza.

L'incidente lungo la via Appia: la ricostruzione

Il grave sinistro è avvenuto sulla via Appia, nel territorio pontino, alle porte di Latina, nella frazione di Borgo Faiti. Sposato e la compagna stavano viaggiando in sella alla loro moto Yamaha quando si sono schiantati contro un furgone Fiat Ducato al chilometro 73.

Passanti e residenti hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. I carabinieri si sono occupati della ricostruzione della dinamica del sinistro e di effettuare i rilievi. Secondo quanto emerso dai loro accertamenti lo scontro sarebbe avvenuto mente il furgone stava girando a sinistra per effettuare una consegna in una stradina al lato della via. Dopo lo schianto con il grosso veicolo, la moto ha terminato la sua corsa contro uno degli alberi che si trovano al lato della carreggiata.

Come sta la compagna: elitrasportata a Roma

Dopo lo schianto sul furgone prima contro l'albero poi, il quarantasettenne è morto sul colpo. Gravemente ferita la compagna per la quale, una volta intervenuti gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, è stata prima portata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Poi è stato necessario chiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza l'ha trasportata d'urgenza a Roma, dove è stata accolta all'ospedale San Camillo: si trova ancora in condizioni critiche.