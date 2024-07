video suggerito

Terribile incidente sulla via Appia a Latina, un morto e un ferito grave Dopo l’impatto, la Yamaha si è schiantata contro un albero al lato della carreggiata e il motociclista è morto quasi sul colpo. La sua compagna, in sella sulla dueruote insieme a lui, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente mortale intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 30 luglio, sulla via Appia, poco prima dell'incrocio con via dei Monti Lepini, zona borgo Faiti a Latina. Stando a quanto si apprende, intorno all'ora di pranzo una moto Yamaha si è scontrata con un furgone Fiat Ducato al chilometro 73.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone stava svoltando a sinistra per effettuare una consegna in un'abitazione all'interno dii una stradina, mentre la moto procedeva sulla va Appia. Dopo l'impatto, la Yamaha si è schiantata contro un albero al lato della carreggiata e il motociclista è morto quasi sul colpo. La sua compagna, in sella sulla dueruote insieme a lui, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni sono state giudicate non gravi dai medici.

Sul posto, oltre al personale sanitario e ai militari del nucleo operativo Radiomobile di Latina, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Latina Scalo e anche quelli di borgo Grappa, con questi ultimi che si sono occupati di gestire la viabilità.

I militari di Latina si stanno invece occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.