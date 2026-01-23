Tragico schianto sulla Cassia fra due auto: 17enne viene sbalzato fuori e muore sul colpo

Immagine di repertorio

Aveva soltanto 17 anni il giovane morto in un tragico incidente avvenuto sulla via Cassia, nei territori a nord della capitale, in provincia di Viterbo. Il ragazzo stava viaggiando in auto lungo la via Cassia quando, fra i comuni di Sutri e Monterosi, al chilometro 44, si è verificato un violentissimo impatto con un altro veicolo. Il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Ed è morto sul colpo: a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per il giovane. Per lui non c'è stato niente da fare.

Il tragico incidente nel Viterbese: cosa è successo

I fatti risalgono alla serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, quando si è verificato il tragico incidente, nel tardo pomeriggio, una volta passate le ore 17. Dopo il violento impatto fra le due automobili, l'allarme è scattato immediatamente. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro né le cause che hanno portato le macchine una contro l'altra: secondo quanto ricostruito i due veicoli si sono scontrate in un impatto violentissimo. I rilievi sono stati affidati a carabinieri e polizia locale, che hanno collaborato anche per gestire la viabilità: lungo la via Cassia ieri il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.

L'arrivo dei soccorsi: ferita una donna

Il giovane si trovava seduto al posto del passeggero. Dopo lo scontro è stato sbalzato di diversi metri rispetto all'automobile. Una volta raggiunto il luogo dello scontro gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati verso il giovane. Per lui è apparso subito chiaro che non ci fosse più niente da fare. Aveva 17 anni ed era residente a Bassano Romano.

Oltre a lui, i soccorritori hanno dedicato le loro attenzione anche su una donna rimasta gravemente ferita: è stata trasportata immediatamente in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. Ferita anche una terza persona.

Il dolore della comunità: "Non ci sono parole"

Non appena appreso del terribile incidente, l'amministrazione comunale di Bassano Romano, comune in cui viveva il diciassettenne che ha perso la vita nello scontro, ha diramato una nota per esprimere il suo dolore. "L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Bassano Romano si stringono, con profonda commozione, al dolore della famiglia e della comunità albanese locale per la tragica e prematura scomparsa del diciassettenne, a seguito del grave incidente stradale verificatosi ieri sera – scrivono affidando le loro parole ai social network – Non ci sono parole adeguate per esprimere il vuoto che la perdita di una vita così giovane, 17 anni, lascia nel cuore del nostro paese. In questo momento di sconforto, giungano ai genitori, ai familiari e agli amici le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio di tutta la cittadinanza. Riposa in pace".