Tragico schianto a Latina, scooter contro un camion: morto il centauro 52enne Gianni Perciballe Drammatico incidente nella notte a Latina dove uno scooter si è schiantato contro un camion: ad avere la peggio un centauro di 52 anni, Gianni Perciballe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Gianni Perciballe, il cinquantaduenne morto nello scontro con un camion stamattina a Latina.

Terribile schianto nella prima mattina di oggi, lunedì 5 agosto 2024 a Latina, nella Strada del Saraceno, a nord del centro cittadino. Uno scooter si è scontrato con un camion alle porte della città. Ad avere la peggio l'uomo in sella che ha perso la vita sul colpo: a nulla sono serviti i soccorsi arrivati non appena scattato l'allarme. Per lui, centauro cinquantaduenne, non c'è stato niente da fare. Si chiamava Gianni Perciballe.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto nella Strada del Saraceno, alle porte di Latina nella zona nord della città. L'incidente è avvenuto nel corso della prima mattina di oggi, verso le 7. Il cinquantaduenne Perciballe si trovava in sella allo scooter quando si è schiantato contro un camion.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità della zona insieme al pm Giuseppe Bontempo. Secondo le prime informazioni raccolte, lo scooter, uno Scarabeo Aprilia, si sarebbe schiantato contro il camion che si trovava fermo dall'altra parte della carreggiata. Dopo il violento impatto l'uomo è stato sbalzato per diversi metri, almeno una decina.

Morto il cinquantaduenne Gianni Perciballe

Oltre ai caschi bianchi, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica che, una volta sul posto, hanno preso immediatamente in cura il centauro. Una volta raggiunto il luogo dello schianto è apparso subito chiaro che il centauro si trovava in condizioni davvero molto critiche. Gli operatori sanitari hanno provato a curarlo e a soccorrerlo, ma per lui non c'è stato niente da fare: il cinquantaduenne è morto poco dopo. Si chiamava Gianni Perciballe e viveva a Latina.