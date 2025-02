Tragico incidente sulla Tiburtina, morto il 46enne Silvio Alari: il fratello morì sulla stessa strada

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Una tragica storia che si ripete quella toccata in sorte a Silvio Alari, centauro di 46 anni che ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sulla via Tiburtina all'altezza di Vicovaro. Si trovava in sella alla sua moto quando si è schiantato frontalmente con un'automobile. Dopo il terribile scontro è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove, a diverse ore dal suo arrivo, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Nel 2011, lungo la stessa strada e sempre in sella ad una moto, morì suo fratello.

Schianto sulla Tiburtina a Vicovaro: cosa è successo

Il tragico incidente è avvenuto nella giornata di lunedì scorso, 12 febbraio 2025. Il quarantaseienne Silvio Alari si trovava in sella alla sua moto quando, all'altezza del chilometro 48.300 della via Tiburtina, nei pressi dell'uscita autostradale Vicovaro Mandela, si è schiantato contro un'automobile che stava percorrendo la strada in direzione opposta alla sua. L'impatto frontale è stato violentissimo.

Sul posto, non appena allertati sono arrivati i carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno iniziato i rilievi immediatamente. Ancora al vaglio la dinamica dello scontro. Oltre a loro, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 sono giunti subito sul posto: si sono precipitati verso il centauro e lo hanno trasportato al policlinico Gemelli di Roma a bordo di un'eliambulanza.

Come sta il ragazzo al volante dell'automobile

Il centauro si trovava in sella ad una Yamaha R1 1000 quando si è schiantato contro una Citroen C2, al cui volante si trovava un ventenne di Vicovaro. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Secondo quanto riporta Tiburno Tv è stato trattenuto in osservazione e sottoposto ai test tossicologici per assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Chi era Silvio Alari, morto nel tragico scontro frontale a Vicovaro

A restare vittima del tragico incidente è stato Silvio Alari, che si trovava in sella alla moto. L'uomo, un quarantaseienne, gestiva un bar insieme alla mamma a Villa Adriana ed era padre di tre figli. Appassionato da sempre di moto, frequentava il cartodromo di Artena con la Levantini Academy ASD di Lariano, una scuola frequentata da tre anni dal figlio maggiore. Dalal scuola è arrivato un messaggio di addio al centauro, pubblicato nelle scorse ore sui social. "Facciamo le più sentite Condoglianze alla Famiglia Alari per la grandissima perdita del nostro Amico e Fratello Silvio sarai sempre nei nostri Cuori. Ciao Silvio", scrivono.

La morte del fratello in un incidente lungo la stessa strada

Il terribile schianto arriva a poco più di tredici anni dall'incidente in cui morì il fratello di Silvio Alari, avvenuto nel dicembre del 2011 lungo la stessa strada. Si trovava in compagnia di alcuni amici e del fratello, quando è rimasto vittima dello scontro con una Fiat Panda.