Tragico incidente nella notte a Tivoli: Mattia muore a 19enne, gravissimi altri due giovani Mattia Salvati è morto questa notte a Tivoli, quando l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada. Con lui viaggiavano due amici, anche loro di Castel Madama, che sono stati ricoverati in gravi condizioni.

A cura di Redazione Roma

Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte di oggi – domenica 27 marzo – nel territorio del comune di Tivoli, a Nord-Est della capitale. Mentre percorreva via Empolitana un'automobile è finita per andare a schiantarsi ad alta velocità contro un muro in via Empolitana, la strada che costeggia il cimitero comunale. A bordo della vettura viaggiavano tre ragazzi. Mattia Salvati – 19 anni – ha perso la vita nello schianto. Purtroppo quando sono arrivati i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Gravemente feriti i due amici che si trovavano con lui in macchina, si tratta di un ragazzo di 21 anni che stava al volante, e di un altro giovane di 20 anni. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Tivoli, affidati alle cure mediche dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco giunti sul posto. I carabinieri della Stazione locale hanno eseguito i rilievi: al momento è escluso il coinvolgimento di altri mezzi, e l'ipotesi più accreditata è che l'alta velocità sia la causa della tragedia.

Lutto a Castel Madama per l'incidente dei tre ragazzi

Tutti e tre i ragazzi sono residenti in un comune della zona, Castel Madama. “Siamo profondamente colpiti da questo autentico dramma che ha colpito la nostra comunità e che ha portato alla prematura perdita di Mattia”, ha dichiarato il sindaco Michele Nonni. "La nostra comunità si è svegliata con la notizia di un tragico incidente avvenuto nelle prime ore del mattino e che ha visto coinvolti tre nostri giovani concittadini. L’Amministrazione, tutti i dipendenti comunali e il paese intero, sono vicini alle famiglie dei tre ragazzi e si stringono in un forte abbraccio al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici di Mattia", si legge nel post Facebook del comune.