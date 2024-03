Incidente a Roma in via Due Ponti, scontro tra scooter e furgone: muore 22enne nello schianto Tragico incidente stradale a Roma: stava viaggiando in sella al suo scooter lungo via dei Due Ponti, sulla Cassia, quando si è schiantato contro un furgone: l’impatto è stato violentissimo, il 22enne è morto sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incrocio fra via dei Due Ponti e via Bomarzo, foto da Google Maps.

Ennesima tragedia stradale a Roma, stavolta nel quadrante nord della capitale. A perdere la vita in un incidente un motociclista di 22 anni. Stava procedendo in moto lungo via dei Due Ponti, nel quadrante nord della capitale, nella zona Cassia, quando si è scontrato con un furgone. È successo nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo 2024. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. A chiamare immediatamente i soccorsi l'uomo che si trovava alla guida del camion: per il motociclista, però, non c'è stato niente da fare. Inizialmente si pensava che la vittima fosse una donna: a chiarire che si trattava di un motociclista, invece, i caschi biachi.

La dinamica dell'incidente in via Due Ponti

Si trovava in sella al suo scooter Piaggio Liberty 125 quando si è schiantato contro il furgone, un autocarro Peugeot, all'altezza di via Bomarzo, all'incrocio che si vede nella foto in apertura. Lo schianto è avvenuto verso le 12.30 circa. L'impatto fra i due veicoli è stato violentissimo. Il ragazzo che viaggiava in sella alla moto, dopo lo schianto, è rimasto sdraiato a terra, sull'asfalto. A chiamare i soccorsi, invece, il conducente del camion.

In corso accertamenti: strada chiusa

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del personale sanitario del 118 che si sono immediatamente precipitati verso il ragazzo. Per lui, che si trovava in condizioni critiche, non c'è stato niente da fare. Non hanno potuto fare nulla per aiutarlo: sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Oltre agli operatori sanitari, come anticipato, anche gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per svolgere i rilievi di rito. Il conducente del camion è stato trasportato i ospedale per gli accertamenti di rito. I caschi bianchi, una volta arrivati, hanno iniziato gli accertamenti per cercare di costruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per le chiusure stradali, ancora in atto, necessarie per i rilievi del caso.