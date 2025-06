Tragica scoperta a Sora, trovato in casa senza vita a 46 anni: non rispondeva al telefono da giorni

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Trovato morto in casa a Sora: una tragica scoperta quella avvenuta nei giorni scorsi in Ciociaria dove un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita. A fare scattare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo che, provandolo a chiamare al telefono da qualche giorno, non hanno mai ricevuto risposta.

L'allarme: "Non risponde alle telefonate, aiutateci"

L'allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati. "Aiuto, non risponde da qualche giorno al telefono, siamo molto preoccupati", hanno spiegato. I familiari hanno trovato quel comportamento insolito e hanno capito immediatamente che doveva essere successo qualcosa proprio quando, all'ennesima telefonata, il quarantaseienne non ha risposto. Così hanno allertato i soccorsi e hanno fatto scattare l'allarme.

Il ritrovamento del corpo senza vita del quarantaseienne a Sora

I soccorritori sono arrivati subito sul posto, nel quartiere San Giuliano a Sora. A raggiungere l'appartamento sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, gli agenti della polizia di Stato e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Una volta aperta la strada dai pompieri, gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno potuto fare il loro ingresso nell'abitazione. Hanno raggiunto il luogo in cui si trovava il corpo dell'uomo: per il quarantaseienne, però, è stato chiaro fin da subito che non ci fosse più niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte del quarantaseienne.

Le indagini in corso in Ciociaria

Gli agenti hanno fatto scattare immediatamente le indagini. Secondo quanto sono riusciti a ricostruire gli inquirenti, sembra che l'ipotesi più accreditata sia quella di una morte avvenuta per malore. Ma gli accertamenti continuano. L'autorità giudiziaria, forse anche per stabilire la data esatta del decesso, ha disposto l'autopsia sul corpo del quarantaseienne. L'esame autoptico verrà eseguito presso il vicino ospedale Santa Scolastica di Cassino.