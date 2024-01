Tragedia sulla Roma – Napoli, un uomo investito dal treno: disagi e rallentamenti sulla linea Un uomo è stato investito poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì 19 gennaio, da un treno. L’incidente è avvenuto tra le stazioni di Monte San Biagio e Priverno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo è stato investito questa mattina da un treno tra le stazioni di Monte San Biagio e Priverno. La tragedia è avvenuta poco dopo le 8 del mattino all'altezza del territorio di Sonnino. La stazione è stata chiusa, mentre Trenitalia ha fatto sapere che sono attive corse con il bus tra Monte San Biagio e Latina per i collegamenti regionali. Sul posto sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine. Disagi si registrano su tutta la linea Roma – Napoli, con treni in ritardo o deviati per via dell'incidente.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un anziano. L'uomo è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto con il treno, che non ha fatto in tempo ad arrestare la sua corsa. Per il macchinista, infatti, è stato impossibile frenare in tempo, con il convoglio che ha travolto l'uomo, paratosi improvvisamente di fronte al treno.

Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se l'uomo abbia deciso di compiere un gesto estremo. Le indagini sono in corso anche per appurare questo aspetto. Per questo saranno vagliate anche eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona, in modo da chiarire la vicenda il prima possibile.