Tragedia sfiorata a scuola, bimbo ingoia il tappo di una penna: salvato dalla bidella a Cassino Paura nel Frusinate dove questa mattina un bimbo ha rischiato di soffocare dopo aver ingoiato il tappo di una penna: salvato da una collaboratrice scolastica.

A cura di Beatrice Tominic

Stava mangiucchiando il tappo di plastica di una penna, quando lo ha ingoiato. E ha rischiato il peggio. È quanto avvenuto nella mattina di oggi, martedì 4 marzo 2025, ad un bambino delle elementari a Cassino, in provincia di Frosinone. La preoccupazione è stata tanta, ma fortunatamente non ha avuto conseguenze tragiche. Una volta scattato l'allarme, infatti, sarebbe stata una collaboratrice scolastica a salvarlo.

Bimbo ingoia il tappo di una penna: cosa è successo

I fatti, come anticipato, sono avvenuti nella giornata di oggi, martedì 4 marzo 2025, a Cassino, in provincia di Frosinone. Il piccolo si trovava in classe per le lezioni scolastiche quando, probabilmente mangiucchiando il tappo di una penna, inavvertitamente ne ha ingoiato una parte. L'allarme è scattato immediatamente, mettendo in allerta tutta la scuola elementare della città.

Secondo quanto riportato dalla testata locale Ciociaria Oggi.it, a salvarlo sarebbe stata una collaboratrice scolastica. La donna, non appena apprese le condizioni in cui si trovava il piccolo, che rischiava di soffocare a causa del pezzo di plastica ingoiato, sarebbe intervenuta e avrebbe praticato una manovra salvavita al bambino che, grazie alle pratiche messe in atto, è riuscito ad espellere la parte di tappo ingoiata.

L'arrivo del personale del 118

Spaventato, il personale scolastico non appena notata la situazione ha chiamato i soccorsi. A scuola in breve tempo sono arrivati gli operatori del personale sanitario del 118. Una volta sul posto, a manovra salvavita della collaboratrice scolastica già effettuata, i medici e gli infermieri hanno visitato il piccolo, trovandolo in buone condizioni, fatta eccezione per il grande spavento. Poi lo hanno rimandato a casa: resta monitorato in modo precauzionale.