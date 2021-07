in foto: Immagine di repertorio

Tragedia questa notte in via Casamari, nel territorio di Alatri. Un uomo di quarant'anni, Marco Marcoccia, è morto questa notte a causa di un incidente stradale. Per cause ancora da accertare Marcoccia ha perso il controllo della sua vettura intorno alle 2, ed è uscito fuori strada: tremendo lo schianto avvenuto con la macchina, il 40enne è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi, che hanno provato a portarlo d'urgenza in ospedale. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di rito, al fine di capire cosa sia accaduto e accertare la dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo e non sarebbero coinvolte altre vetture.

Incidente sull'A1, morta a Cassino Chiara Pepe

Si allunga il numero di incidenti mortali che stanno avendo luogo in questi giorni a Roma e nelle altre province del Lazio. Solo ieri la notizia di una giovane deceduta sull'A1 dopo aver perso il controllo della sua macchina. La vittima è Chiara Pepe, 32enne originaria di Battipaglia e nota anche nel mondo dello spettacolo: ha lavorato infatti come truccatrice per il cinema, il teatro, e nelle fiction ‘L'amica geniale' e ‘Mina Settembre'. Secondo le prime informazioni, Chiara avrebbe perso il controllo della macchina, tamponando un camion. La ragazza sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo, morendo sul colpo a causa della violenza dello schianto. Immediati i soccorsi, prestati da un'ambulanza di passaggio: per lei non c'è stato però purtroppo nulla da fare, il decesso è avvenuto praticamente sul colpo.