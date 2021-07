in foto: Foto dal sito di Chiara Pepe

È Chiara Pepe la donna di 32 anni morta questa notte in un tragico incidente sull'A1, nella zona di Cassino. La donna era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo: aveva lavorato come truccatrice al cinema, a teatro, e in diverse serie televisive di successo, tra cui L'amica geniale e Mina Settembre. Questa notte il tragico incidente che le è costato la vita: secondo quanto emerso dalle prime informazioni, Pepe avrebbe tamponato un camion sull'A1, perdendo il controllo della macchina. Il suo corpo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ha impattato violentemente sulla strada. Immediati i soccorsi prestati da un'ambulanza in transito: per lei, purtroppo, non c'è stato però nulla da fare, ed è morta a causa delle lesioni riportate.

Morta Chiara Pepe, l'incidente sull'A1 nella zona di Cassino

Chiara Pepe, originaria di Battipaglia in provincia di Salerno, stava viaggiando sull'A1 intorno alle 21 quando, tra Cassino e Ceprano, nel territorio di Castrocielo, ha perso il controllo della macchina. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica del caso e far luce sull'incidente costato la vita alla 32enne. La salma della donna è stata poi trasferita all'ospedale Santa Scolastica di Cassino per l'autopsia, in modo da accertare le cause della morte."Il mondo del cinema e dell'arte in generale, perde una bellissima professionalità. La sua famiglia perde una figlia amorevole, i suoi amici perdono un esempio di positività ed altruismo. Io perdo Chiara dai capelli verdi, viola, gialli. Che bella che era", il bellissimo ricordo di una sua amica su Facebook.