Tragedia in metro A, uomo muore investito da un treno: chiuso il tratto da Colli Albani ad Anagnina

Tragedia a Roma, dove un uomo è stato travolto e ucciso da uno dei treni della linea A della metropolitana: chiuso tratto da Colli Albani ad Anagnina.

Tragico incidente in metropolitana a Roma: un uomo è stato travolto e ucciso da uno dei treni della linea A. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio 2026: sul posto i vigili del fuoco. Chiuso un tratto della linea A, da Colli Albani al capolinea di Anagnina, per accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Investito dalla metropolitana: vigili del fuoco sul posto

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio 2026 a Roma, lungo il tratto della linea A della metropolitana dove, presso la fermata di Subaugusta in direzione Battistini, una persona è stata investita dal treno in arrivo.

Sul posto, non appena segnalato quanto accaduto, sono arrivati i soccorsi. La Sala Operativa del comando di Roma ha inviato alle 15,30 la squadra di Tuscolano II 12/A che è arrivata con il Carro Sollevamenti della Centrale.

Chi è la persona investita sotto alla metropolitana di Roma

Oltre ai vigili del fuoco, hanno raggiunto il luogo del tragico investimento anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono loro che, una volta giunti alla stazione della metro, hanno constatato il decesso della persona investita: per il momento sappiamo soltanto che si tratta di un uomo. Ancora sconosciuta la dinamica dei fatti: impossibile per ora stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Sul posto, oltre a pompieri e operatori sanitari, anche gli agenti della polizia di Stato per quanto di loro competenza.

Metro A chiusa a Roma: attivate navette sostitutive

Non appena scattato l'allarme, per permettere l'arrivo e le operazioni di soccorso, è stato bloccato il transito dei treni della linea A della metropolitana. Metro chiusa da Colli Albani ad Anagnina, attivato il servizio di navette sostitutive. In particolare sono chiuse le fermate di Colli Albani, Arco di Travertino, Porta Furba, Numidio Quadrato, Lucio Sestio , Giulio Agricola, Subaugusta, Cinecittà e Anagnina: ecco dove si trovano le fermate per i bus sostitutivi:

Colli Albani: Largo dei Colli Albani –fermata 778140, capolinea 87 Colli Albani MA,

Largo dei Colli Albani –fermata 778140, capolinea 87 Colli Albani MA, Arco di Travertino: Direzione Anagnina: Via dell’Arco di Travertino, Direzione Battistini: Capolinea Bus;

Direzione Anagnina: Via dell’Arco di Travertino, Direzione Battistini: Capolinea Bus; Porta Furba: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 816 – fermata 75498; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 601 – fermata 75210;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 816 – fermata 75498; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 601 – fermata 75210; Numidio Quadrato: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 920 – fermata 75206; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 643/B – fermata 75506;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 920 – fermata 75206; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 643/B – fermata 75506; Lucio Sestio: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1042 – fermata 75305; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 779 – fermata 75503;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1042 – fermata 75305; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 779 – fermata 75503; Giulio Agricola: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1232 – fermata 75307; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 911 – fermata 75265;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1232 – fermata 75307; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 911 – fermata 75265; Subaugusta: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1468 altezza piazza di Cinecittà – fermata 75309; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 1011/A altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza civico 1468 altezza piazza di Cinecittà – fermata 75309; Direzione Battistini: Via Tuscolana altezza civico 1011/A altezza piazza di Cinecittà – fermata 75501; Cinecittà: Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza via delle Capannelle/stazione metro-fermata 74699; Direzione Battistini: Via Tuscolana/studi cinematografici – fermata 74671;

Direzione Anagnina: Via Tuscolana altezza via delle Capannelle/stazione metro-fermata 74699; Direzione Battistini: Via Tuscolana/studi cinematografici – fermata 74671; Anagnina: Piazzale stazione/capolinea bus.

Articolo in aggiornamento