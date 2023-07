Tragedia in mare a Torvaianica: papà muore davanti al figlio di dieci anni Paolo Florio è morto a 47 anni in mare a Torvaianica davanti agli occhi del figlio. Stava facendo il bagno, quando non è più riemerso e un’assistente bagnante lo ha riportato a riva.

A cura di Alessia Rabbai

Torvaianica, immagine di repertorio

Tragedia in mare a Torvaianica, dove Paolo Florio, quarantasettenne, è morto mentre faceva il bagno, davanti agli occhi del figlio di dieci anni. I drammatici fatti si sono verificati lunedì scorso 3 luglio in località Campo Ascolano, sul lungomare all'altezza di via Brema. La vittima viveva a Gallicano nel Lazio e al momento dell'accaduto era in spiaggia e stava trascorrendo una giornata all'insegna della spensieratezza e del relax insieme alla sua famiglia. Una giornata che è culminata in tragedia. Secondo quanto riporta Il Messaggero Paolo era nella spiaggia libera e stava facendo il bagno con suo figlio. A riva c'era sua moglie, che si è accorta che erano in difficoltà a causa della corrente. L'assistente bagnante è intervenuta in loro soccorso, si è tuffata in acqua e ha raggiunto padre e figlio.

Il bambino vedendola arrivare si è aggrappato alla sua schiena e ha recuperato l'uomo finito sott'acqua, riportando entrambi a riva. Nel frattempo la collega ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento e la Guardia Costiera. L'assistente bagnante dopo aver riportato a riva il bambino e suo padre ha iniziato a rianimare quest'ultimo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio usando anche il defibrillatore, purtroppo senza esito. Sul posto è arrivato il personale sanitario del G.B Grassi di Ostia, che ha tentato di soccorrere l'uomo, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. L'ipotesi è che lo abbia colto un malore.

Ieri a Ostia è morto un 83enne in mare

Ieri a Ostia al largo della spiaggia libera di Senape, c'è stato un altro morto, un uomo di ottantatré anni, Arnaldo Talevi. Era insieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e si è sentito male. Lo ha recuperato un bagnante, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i paramedici con l'eliambulanza.

Due morti ad Anguillara Sabazia

Non solo il mare conta vittime della stagione balneare, ad Anguillara Sabazia nella provincia Nord di Roma nei giorni scorsi si sono consumate due tragedie. Nel Lago di Bracciano il 29 giugno è scomparso Angelo, un ragazzo che ieri avrebbe compiuto vent'anni, che si è tuffato dal pedalò e non è più riemerso. Il suo cadavere è stato ritrovato lunedì mattina a 300 metri dalla riva dai sommozzatori dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma dopo giorni di ricerche. Lunedì pomeriggio una donna di quarant'anni è morta nel Lago di Martignano, probabilmente colta da un malore mentre faceva il bagno insieme alla figlia di tre anni e alla nipote di sedici. Quest'ultima anche si è sentita male, soccorsa con l'eliambulanza è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.